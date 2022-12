Stadsbestuur wacht nog op rapporten over betonrot in zwembad om knopen door te hakken

De deuren van het Tieltse zwembad zijn ondertussen al vijf maanden dicht. Het stadsbestuur is in afwachting van studierapporten. “Die worden eerstdaags verwacht en op basis daarvan zullen we beslissen of het herstel nog mogelijk en financieel haalbaar is. Want de piste van een compleet nieuw zwembad hebben we zeker nog niet opgeborgen”, aldus schepen Hedwig Verdoodt.

Op de gemeenteraad van donderdag 1 december polste raadslid Veerle Vervaeke (N-VA/Open VLD) naar de toestand, maar wij gingen ook al eens ons oor te luister leggen bij schepen Hedwig Verdoodt (CD&V) over de stand van zaken van het Tieltse zwembad. In juli werden daar de deuren gesloten omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Betonrot heeft de zwembadkuip in zijn greep. “Het is niet de meest simpele materie”, weet de schepen. Daarom werden ook experten ingeroepen. “Sanacon, een spin-off van UGent, is een gespecialiseerd studiebureau als het op betonconstructies aankomt. Renotec is dan weer een bedrijf die instaat voor de uitvoering van die werken. Ze hebben beiden hun rapport beloofd tegen uiterlijk volgende week, pas dan zullen we de knoop kunnen doorhakken. Dan is het erop of eronder.”

Erop betekent dat de herstelling nog mogelijk is, maar daar zal ook een prijskaartje aan vast hangen. “Daar zullen we dan allemaal nog over moeten discussiëren eens we de cijfers kennen. Maar we kijken uiteraard ook naar de toekomst. Het idee om een nieuw zwembad te realiseren, ligt nog steeds op tafel. En dat is ook logisch. Hier in Tielt hebben we een rijk watersportverenigingsleven, maar we hebben enkel een zwembad en geen instructiebad en ploeterbad. We willen binnen vijf, zes jaar sowieso een nieuw zwembad. Dat zal gezien de beperkte ruimte niet kunnen op de huidige locatie. We bekijken daarvoor mogelijke inplantingsplaatsen.”

“Twee nieuwe zwembaden op 5 km van elkaar kun je in deze tijden niet verantwoorden”

Samen met de gemeente Meulebeke een zwembad realiseren, is een gangbare optie. “In Meulebeke zitten ze met een verouderd zwembad, hier in Tielt ook. Het is niet meer van deze tijd om op vijf kilometer van elkaar twee nieuwe zwembaden te realiseren. En met twee kun je ook meer dan alleen. Maar waar dat zwembad dan kan komen, daar zijn we nog niet over uit. Maar het mag duidelijk zijn dat de gemeentebesturen daarover met elkaar in gesprek zijn.”

Tijdelijk uitwijken

Intussen moeten de Tieltse watersportverenigingen en de Tieltse burgers uitwijken naar andere zwembaden. “Maar als stadsbestuur steunen we de verenigingen. We helpen met busvervoer en de verenigingen krijgen extra subsidie voor al hun leden onder de 18 jaar. En voor de gewone zwemmers zijn we met Meulebeke en Wingene overeengekomen dat onze burgers daar kunnen zwemmen aan inwonerstarief.”