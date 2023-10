Stadsbestuur verkoopt oude jongensschool in Noordschote via onlineplatform Biddit

Het stadsbestuur van Lo-Reninge verkoopt de oude jongensschool in de Middelstraat in Noordschote. De verkoop gebeurt via het onlineplatform Biddit. De instelprijs bedraagt 120.000 euro.

De gemeenteraad keurde begin dit jaar de verkoop goed van het voormalige schoolgebouw in de Middelstraat in Noordschote. Nadat de basisschool de deuren sloot, deed het gebouw onder meer dienst als leslokaal voor de tekenacademie en jeugdlokaal voor KLJ ReNo. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 858 m².

“De bouw van maximum twee eengezinswoningen is toegelaten, meergezinswoningen niet”, laat het stadsbestuur weten. “Handel, diensten, vrije beroepen, restaurant of café kunnen eveneens als complementaire functie bij het wonen. Ook toeristische accommodatie zoals een B&B is toegelaten indien gecombineerd met een permanente woonfunctie. Het gebruik als louter vakantiewoning mag niet.”

De instelprijs bedraagt 120.000 euro. De verkoop verloopt via notaris Stefanie Dauw met een online procedure op het platform Biddit. Een bod uitbrengen kan tot donderdag 19 oktober om 14 uur. Alle info is hier terug te vinden.