Stadsbestuur verkoopt de pastorie van Haringe

Tijdens de gemeenteraad van maandag 19 december staat de verkoop van de pastorie van Haringe op de agenda. Er woont geen bedienaar van de erediensten meer in Haringe en die zal er in de toekomst ook niet meer komen.

“De stad heeft geen nood meer aan deze woning, waardoor ze openbaar verkocht kan worden”, vertelt schepen Ben Desmyter (CD&V). De woning werd inmiddels ontruimd door de kerkfabriek van Haringe. Het schepencollege stelde een expert aan voor een opmetingsplan en schattingsverslag. Het lot heeft een oppervlakte van 732,5 m². De instelprijs werd vastgelegd op 190.000 euro.” De verkoop zal openbaar gebeuren via het digitaal platform Biddit. Notaris Stephan Mourisse uit Roesbrugge werd aangesteld voor het opmaken van de verkoopsvoorwaarden en het ontwerp van het proces-verbaal van toewijzing.

Belastingen

Verder wordt ook de gemeentebelasting besproken op de gemeenteraad. Die blijft komend jaar ongewijzigd. Op advies van IVVO stijgt het tarief voor de huis-aan-huisophaling van restafval wel van 0,20 euro naar 0,23 euro per kilogram. Voor de restafvalzakken die nog aangeboden worden, stijgt het tarief van 1,10 euro naar 1,26 euro per zak. Alle tarieven zullen voortaan ook jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex van de maand september die aan de aanpassing voorafgaat. Voor het aanbrengen van afval in het containerpark stijgt het tarief van 0,20 euro naar 0,23 euro.

De belasting op onbebouwde gronden zal in de toekomst verdubbelen. “Gezien het schaarse aanbod aan gronden met een industriële of ambachtelijke bestemming is het wenselijk om de gronden in dergelijke zones optimaal te benutten en te activeren”, duidt burgemeester Christof Dejaegher die beslissing. “Daarnaast heeft de aanwezigheid van onbebouwde gronden in het kernwinkelgebied van de stad en de onmiddellijke omgeving een negatieve impact op economische ontwikkeling, woonmogelijkheden en aantrekkelijkheid van het winkelcentrum voor bewoners en bezoekers. Voor deze onbebouwde gronden is een hogere heffing aangewezen met het oog op een snellere activatie van de gronden. Daarom stellen we voor om de heffingen op die gronden te verdubbelen.”

Nu Karel Vandenbroucke (CD&V) opnieuw gemeenteraadslid is, wordt zijn mandaat in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgenomen door Chantal Vanzieleghem. (AHP)