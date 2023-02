Stadsbestuur Oudenburg organiseert bevraging over ‘kerstpiemels’ in Ettelgem

De kerstversiering van Ettelgem, de zogenaamde kerstpiemels, zorgden de voorbije kerstperiode opnieuw voor heel wat beroering. Daarom organiseert de stad een bevraging voor de inwoners over de kerstversiering in de deelgemeente.

“We laten de keuze hoe de kerstversiering er de komende jaren zal gaan uitzien aan de inwoners”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. Initieel kregen de kerstornamenten heel wat belangstelling uit binnen- en buitenland. In 2021 werden de kerstpiemels wat aangepast met een extra ster. Toch waren de kerstornamenten opnieuw het gespreksonderwerp bij uitstek tijdens de eindejaarsperiode.

Online formulier

“We laten de Ettelgemnaars en bij uitbreiding al onze inwoners daarom graag zelf bepalen welke kerstversiering volgende kerstperiode in Ettelgem geplaatst wordt. Via een online formulier kan iedereen zijn of haar voorkeur doorgeven. Er zijn vijf mogelijke opties: de oorspronkelijk kerstornamenten van 2019, de kerstornamenten met ster van 2021, de kerstornamenten maar dan nog anders aangepast, een volledig nieuwe kerstversiering of geen kerstversiering. Men kan vanaf nu stemmen tot halfweg april.”