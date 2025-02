Stadsbestuur Nieuwpoort neemt beheer Duinenkapel over

Stad Nieuwpoort neemt de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkapel kosteloos over. Hiermee voegt de stad deze historische plek toe aan het stedelijk patrimonium en neemt ze voortaan het beheer van de kapel op zich. De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkapel ligt in de Simli-wijk op het kruispunt van de August Oleffelaan, de Georges Eekhoudlaan en de Emile Verhaerenlaan.

De kapel werd in 1938 opgericht op initiatief van Cesar Pylyser en Aline Sinnaeve. Uit dankbaarheid na een geslaagd medisch ingrijpen, lieten zij deze pittoreske gebedsplaats bouwen. Pastoor Alfons Vanden Berghe wijdde het bouwwerk plechtig in op 1 mei 1938. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood de kapel troost en werd ze een toevluchtsoord voor de inwoners van Nieuwpoort-Bad. Tot op vandaag blijft de Duinenkapel een geliefde plek waar wandelaars even stilstaan.

De Duinenkapel herbergt verschillende kunsthistorische werken, waaronder een Mariabeeld. Dit beeld, een kopie van het origineel van Pieter Pepers (1730-1785) dat in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge staat, beeldt Maria uit die het kindje Jezus leert lopen.

Het oorspronkelijke beeld werd in 1958 helaas vernield, maar een nieuwe versie, vervaardigd in het Brugse atelier Dupont, werd datzelfde jaar ingehuldigd door pastoor Pieter Declercq. De brokstukken van het oorspronkelijke beeld zijn nog steeds te zien in een nis in de kapel.

Naast het Mariabeeld bevinden zich twee prachtige bas-reliëfs van de hand van kunstenaar Bert Bijnens (1920-2010). Deze kunstwerken, gemaakt in 1995, vertellen verhalen uit het volksleven en weerspiegelen de rijke traditie en legendes van de streek.

Toekomstig beheer

De stad zal instaan voor het onderhoud en de toegankelijkheid van de kapel, zodat die bijzondere plek behouden blijft voor toekomstige generaties.

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de Duinenkapel of de kunstwerken die er te vinden zijn, kan een kijkje nemen op www.nieuwpoort.be/onze-lieve-vrouw-ter-duinenkapel. (PG)