Stadens schepen Nathalie Depuydt neemt ontslag

In Staden neemt schepen Nathalie Depuydt (Open VLD) vanaf 1 september ontslag als schepen. De schepen kapt er mee omdat ze de kans krijgt om voltijds aan de slag te gaan in het bedrijf waar ze werkt.

Nathalie Depuydt wordt als schepen opgevolgd door gemeenteraadsvoorzitter Martine Zoete (Open VLD). Huidig gemeenteraadslid Heidi Ballyn (Open VLD) wordt de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. Schepen Depuydt zal ook geen kandidaat meer zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Nathalie Depuydt nam eind januari al ontslag als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dat Comité behandelt vooral dossiers rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie zoals bijvoorbeeld het toekennen van een leefloon. Het voorzitterschap van het Bijzonder Comité werd toen overgenomen door schepen Joeri Deprez (Open VLD).

Voltijds

“Ik nam die beslissing toen om persoonlijke redenen”, licht Nathalie Depuydt toe. “Ik neem nu ook ontslag als schepen omdat ik op mijn werk bij Bouw en Schrijnwerkerij Demuynck in Moorslede de kans krijg op meer verantwoordelijkheid. Ik ga er in de nabije toekomst ook voltijds aan de slag. Ik heb altijd geprobeerd om mijn schepenambt zo goed mogelijk uit te voeren. Doordat ik voltijds aan de slag ga vrees ik dat ik mijn werk als schepen niet meer zo goed zal kunnen uitvoeren. Je kan maar 1 ding goed doen.”

Het ontslag van Nathalie Depuydt komt voor op de gemeenteraad van donderdag 29 juni. Daar wordt ook beslist over de nieuwe schepen. Open VLD, dat in Staden een absolute meerderheid heeft, schuift huidig gemeenteraadsvoorzitter Martine Zoete naar voor als schepen. Ze neemt het volledige bevoegdhedenpakket van schepen Depuydt over. Dat omvat welzijn, burgerzaken, zorg, senioren en kinderopvang.

Martine Zoete wordt op haar beurt als gemeenteraadsvoorzitter vervangen door gemeenteraadslid Heidi Ballyn. Nathalie Depuydt blijft tot aan het eind van de legislatuur zetelen als gemeenteraadslid, maar kondigt aan geen kandidaat meer te zullen zijn bij de verkiezingen van oktober 2024.