Stad Tielt en gemeente Meulebeke organiseren infosessies voor de inwoners over hun fusietraject

Afgelopen zomer beslisten de gemeenteraden van Tielt en Meulebeke om over te gaan tot een fusie van de beide besturen. Een beslissing die impact heeft op alle aspecten van de samenleving van beide gemeenten enerzijds en de werking van de gemeenten anderzijds. De komende weken en maanden wordt de samenvoeging van de beide gemeenten voorbereid en daarbij is een transparante en heldere communicatie uitermate belangrijk. Niet in het minst voor de inwoners.

De inwoners meenemen in het verhaal en hen op de hoogte houden van het samen af te leggen parcours, vinden de betrokken besturen een belangrijke taak. Daarom worden in eerste instantie twee infomomenten, – één in Tielt en één in Meulebeke – georganiseerd om vanuit een brede invalshoek de inwoners al zoveel mogelijk informatie aan te reiken.

“Samen met onze inwoners gaan we de uitdaging aan om een sterkere toekomst voor onze nieuwe gemeente te creëren, met transparante communicatie als onze leidraad”, klinkt het bij burgemeesters Luc Vannieuwenhuyze (Tielt) en Dirk Verwilst (Meulebeke).

Alle raadsleden en medewerkers worden ook uitgenodigd voor aangepaste informatiesessies gedurende de maand oktober. De inwoners van Tielt en Meulebeke zijn welkom op dinsdag 10 oktober op volgende infomomenten: infosessie 1: 18u30 in OC Vondel in Meulebeke en infosessie 2: 20u30 in de Europahal in Tielt.

Tijdens die sessies wordt dieper ingegaan op de diverse redenen achter de fusie, de concrete stappen in het fusieproces en hoe de inwoners betrokken kunnen blijven. De inwoners van Meulebeke ontvangen eind september een uitnodiging in de vorm van een flyer en de inwoners van Tielt vinden de uitnodiging terug in het stadsmagazine dat in diezelfde periode in de bus valt.