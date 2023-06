Stad Roeselare vangt op vandaag 298 Oekraïners op, een stedenband met Oekraiënse stad is niet voor direct

Op vandaag worden er in Roeselare zo’n 298 Oekraïners opgevangen. Daarvan verblijven er 87 in een van de drie collectieve opvangplaatsen. Het aantal opgevangen Oekraïners blijft stabiel.

“Vorig jaar hadden we op deze gemeenteraad een uitgebreide discussie naar aanleiding van het binnenvallen van het Russisch leger in Oekraïne”, horen we van Eddy Demeersseman (Groen). “Er was en is hopelijk grote verontwaardiging over de inval. Er was en is hopelijk grote eensgezindheid over de steun aan Oekraïne en het Oekraïense volk (zowel voor de vluchtelingen als voor de inwoners die besloten te blijven).”

“Betreffende de opvang van vluchtelingen in Roeselare. Kan een beeld gegeven worden van de huidige opvang? En van de evolutie van deze opvang sinds het begin van de crisis? Zowel wat betreft de vluchtelingen die bij familie of kennissen verblijven als wat betreft vluchtelingen waarvoor stad Roeselare in een verblijf voorzien heeft. Roeselare beloofde werk te maken van een stedenband met een Oekraïense stad. Intussen zijn een aantal Europese steden ons al voorgegaan. Welke stappen zijn door onze diensten al genomen?”

Voorlopig geen stedenband

“Op 20 juni ’23 zijn er 298 door de stad gekende Oekraïners in Roeselare”, horen we van burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Daarvan zijn er 87 die worden opgevangen in een van de drie collectieve opvangplaatsen (Molenhuis, conciërgewoning Spillebad en Schierveldestraat), daarbij hebben we capaciteit tot 114. Zo’n 196 verblijven in privé woning, de rest verblijven er bij een gastgezin. De cijfers zijn stabiel.”

“Wat de stedenband betreft hebben we vorig jaar in april al de mogelijkheid onderzocht. We hebben advies ingewonnen bij de VVSG. Omdat het bij een stedenband in de eerste plaats gaat om een bestuurlijke versterking is dat nu niet evident. Men heeft geadviseerd om te wachten tot de situatie er beter is.”