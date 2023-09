Stad Roeselare krijgt 90 extra laadpunten voor elektrische wagens, snelladen kan straks op Schiervelde

Momenteel is er nog onvoldoende infrastructuur voor elektrische wagens in Roeselare. Daar zou snel verandering in moeten komen met onder meer 90 nieuwe laadpunten verspreid over de stad.

Lieve Lombaert (N-VA) polste op de gemeenteraad van maandagavond in Roeselare naar de toestand van het aantal laadpunten voor elektrische wagens in de Rodenbachstad. “Vanaf 1 juli is de wetgeving voor wat betreft het fiscale voordeel bij de aankoop van bedrijfswagens veranderd. Elektrische bedrijfswagens zullen nog 100 procent aftrekbaar zijn maar diesel en benzine wagens zullen fiscaal niet meer zo interessant zijn.”

“Vandaar dat vele bedrijven al begonnen zijn met zowel grote als kleine wagens te vervangen door 5/15 elektrische wagens. Er zal een grote nood zijn aan elektrische laadpalen op het openbaar domein. Deze nood zal het grootst zijn op plaatsen waar de bevolking zeer geconcentreerd woont, zoals in de binnenstad, bij appartementen, …. Wat is jullie visie in verband met het aanleggen van laadpalen op het openbaar domein? Wat is jullie concrete plan van aanpak?”

Alles in kaart gebracht

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “We hebben daar zeker aandacht voor. Ook op openbaar domein. Daarbij is de concessie toegekend aan Total Energies. Samen met hen hebben we een kaart gemaakt met suggesties voor locaties. Die komen in kernen bijvoorbeeld met rijwoningen waarbij mensen niet altijd in de mogelijkheid zijn om een installatie te plaatsen. Daarbij hebben we beslist om op 90 plaatsen een laadpaal te zetten. Daarvan zijn er al 44 goedgekeurd, de rest moet tegen het einde van het jaar goedgekeurd worden. De uitvoering start eind 2023.”

“Daarnaast is er nog het systeem ‘paal volgt wagen’ waarbij individuele burgers een paal kunnen installeren, indien er op openbaar terrein geen openbare laadpaal binnen de 250 m staat. Daarbij zijn er al twee aanvragen goedgekeurd. Eentje in de Arme Klarenstraat en een in de Kattenstraat. Daarnaast komt er nog een snellaadinfrastructuur op parking Schiervelde. Binnen hier en een jaar zal het straatbeeld er heel anders uitzien en aan de nood kunnen voldoen.”

Installaties aan gevel

Eddy Demeersseman polste dan weer naar laadinstallaties op gevelmuren. “Die zijn er nu al veelvuldig en de stad laat het oogluikend toe, hoewel het officieel niet mag”, klinkt het. “Ik stel voor dat het officieel toegelaten wordt. Ze nemen minder plaats in dan een bankje of een brievenbus. Ik zie niet in waarom we het er tegenin zouden gaan.”

“Het klopt. Een aantal mensen hebben dat. Het kan aan de gevel, maar evengoed op de private oprit. Het klopt niet dat wij dat gedogen of dat er geen kader is want er is in principe al een politiereglement waarin we het expliciet toelaten. Als een burger een laadpunt installeert en het duwt een vermogen van meer dan 5 kW dan moet dat wel gemeld worden aan Fluvius. Wat de handhaving betreft is dit geen prioriteit, snelheid en zwerfvuil leven veel meer, maar het kan wel gehandhaafd worden. We hebben tot nu toe weinig of geen meldingen van gevaarlijke situaties.”