Stad Roeselare investeert in betaalbaar en duurzaam wonen

Stad Roeselare streeft naar betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame woningen voor elke Roeselarenaar. Daarom ontwikkelde de Stad nu twee ondersteunende trajecten om een geschikte huisvesting voor ouderen te voorzien.

“Er moet op maat en volgens de woon- en zorgnoden van de ouderen in geschikte huisvesting worden voorzien. Volgens hun eigen wensen en behoeften, krijgen ouderen in Roeselare maximale ondersteuning in het menswaardig en kwalitatief ouder worden”, aldus schepen van Wonen Michèle Hostekint.

Uit bevragingen kon Stad Roeselare concluderen dat er evenveel inwoners zijn die levenslang in hun eigen woning willen blijven wonen, als inwoners die kiezen om te verhuizen naar een comfortabelere woning of serviceflat. Daarom besloot de Stad om haar premies te herschikken en verder in te zetten op levenslang wonen.

Levenslang wonen

Vaak willen oudere mensen thuis blijven wonen, maar is dat vaak in een onaangepaste, oncomfortabele woning. Daarom werd het traject ‘Levenslang wonen’ ontwikkeld voor 55+‘ers die thuis willen blijven wonen, te ondersteunen.

Voor deze groep voorziet de Stad een ondersteunende premie van ½ van de kostprijs van de aanvaarde minimumfactuur van 1200 euro incl. BTW. Het premiebedrag kan maximaal 1000 euro bedragen en wordt toegekend voor het aanpassen van de badkamer, het aanpassen van het toilet en het plaatsen van een traplift.

Ook Lutgarde Vandecasteele (78) kon dankzij de steun van Stad Roeselare haar woning optimaliseren naar haar eigen noden.

“Ik woon nu al 57 jaar in de Groen-Herdersstraat in Roeselare. Ik wilde hier ook blijven wonen en dat kon dankzij de renovaties en het traject ‘Levenslang wonen’ vanuit Stad Roeselare”, vertelt Lutgarde. “Ik liet in mijn badkamer een nieuwe inloopdouche installeren en ook de leidingen en elektriciteit liet ik vernieuwen. Die dateerden trouwens al uit de jaren ‘60”, lacht ze.

Verhuisondersteuning

Ook voor 65+’ers die ervoor kiezen om hun onaangepaste of te grote woning te verlaten en te verhuizen naar een kleinere woning, assistentiewoning of serviceflat werd een traject ontwikkeld. Via het traject ‘Verhuisondersteuning’ kunnen ouderen die geen beroep kunnen doen op familie, kennissen of vrienden, toch op maat ondersteund worden.

Premiegids

In de premiegids van Stad Roeselare kan je naast bovenstaande trajecten, een overzicht vinden van alle verschillende premies die je als inwoner van Roeselare kan krijgen voor het (ver)bouwen van je woning.

De papieren gids kan je verkrijgen na aanvraag via wonen@roeselare.be en in ARhus De Munt. Verder kan je de premiegids ook digitaal vinden op de website van Stad Roeselare.