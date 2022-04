Stad Poperinge wil dat minder mensen uit hun huis gezet worden

In 2021 werden er in Poperinge 19 gezinnen op bevel van de rechter uit hun huis gezet. Dat zijn er 7 meer dan een jaar eerder, al was er tijdens dat jaar een periode een verbod op uithuiszettingen. Voor het stadsbestuur blijft de strijd tegen dak- en thuisloosheid een belangrijk punt.

Voor schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) komt het stijgend aantal uithuiszettingen niet als een verrassing: “Elke uithuiszetting is tragisch en dramatisch. In de eerste plaats voor de getroffen huurders, maar ook voor verhuurders die soms geen andere optie zien dan naar de rechtbank stappen.”

“Dus een stijging in deze cijfers is nooit fijn, maar de cijfers van 2020 waren ook uitzonderlijk laag doordat er in dat jaar door corona een hele poos geen uithuiszettingen konden plaats vinden. Zo ligt het aantal uithuiszettingen in 2021 heel wat lager in vergelijking met het niet-coronajaar 2019, toen er 59 vorderingen waren.”

Woonbegeleider

Hoewel het om een te verwachten stijging gaat, vindt schepen Vanderhaeghe dat het thema dak- en thuisloosheid in Poperinge de nodige aandacht moet blijven krijgen. Zo werd in de gemeenteraad nog een samenwerkingsprotocol goedgekeurd tussen de stad en verschillende spelers in de sociale huisvesting.

“Elke uithuiszetting is er een te veel, zeker voor een stad die het grondrecht op wonen hoog in het vaandel draagt. Het blijft een prangend probleem waar we met onze sociale dienst en woondienst heel wat aandacht aan besteden.”

“Onlangs keurde de gemeenteraad nog een protocol goed waar er afspraken worden gemaakt rond woonbegeleiding en uithuiszettingen tussen de stad en alle sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn op ons grondgebied. Er is een woonbegeleider aangeworven op de sociale dienst en dit jaar zijn we met Vlaamse middelen gestart met een ‘Housing First’ project, een project waar thuislozen zeer intensief begeleid worden. Het is een thema dat we niet los laten”, besluit schepen Bryan Vanderhaeghe.

(AHP)