Stad Kortrijk verwerft 4.725 vierkante meter braakliggende grond in Guido Gezellelaan

Stad Kortrijk heeft een nieuwe horde genomen in de realisatie van de Groene Verbinding. Met dat prestigeproject wil de stadscoalitie Heule en Bissegem verbinden met het stadscentrum. Het legt nu 682.000 euro op tafel voor de aankoop van 4.725 vierkante meter braakliggende grond in Guido Gezellelaan, tussen huisnummers 82 en 94. Op termijn moet die lap grond via een fiets- en wandelpad verbonden worden met de Zuidstraat en Wembley. De gemeenteraad moet volgende week wel nog haar fiat geven.

De Groene Verbinding is het absolute paradepaardje van de stadscoalitie. Het wil enerzijds de Warande via Heule-Watermolen verbinden met het Astridpark, anderzijds wil het ook stadsgroen Ghellinck in Bissegem via de Zuidstraat en Guido Gezellelaan verbinden met sportpark Wembley om opnieuw uit te komen in datzelfde Astridpark, dicht bij het stadscentrum. Dat alles met metersbrede verlichte wandel- en fietspaden en stadsparken.

Op papier oogt dat mooi en Kortrijkzanen kunnen de plannen wel pruimen, maar er hoeven heel wat gronden aangekocht te worden van verschillende eigenaars. Stad Kortrijk heeft daarin nu een belangrijke stap gezet met de aankoop van 4.725 vierkante meter braakliggende grond in Guido Gezellelaan, tussen huisnummers 82 en 94. “De aankoop van deze gronden kadert in de realisatie van de Groene Verbinding tussen stadsgroen Ghellinck in Bissegem en De Warande in Heule. De inrichting van dit perceel van 4.725 vierkante meter is voor de volgende bestuursperiode, maar we denken daarbij aan een buurtparking, een garageweg voor de huizen in de Guido Gezellelaan en nieuwe lokalen voor Chiro Stine,” legt schepen van stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) uit.

Allereerst wordt er verder werk gemaakt van het stuk tussen de Zuidstraat en Guido Gezellelaan. De oversteek krijgt een fietspad van vier meter breed, een wandelpad van twee meter breed en nog wat extra groene speelruimte. “Het openbaar onderzoek is afgerond en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is lopend. Vermoedelijk kunnen deze werken starten halfweg 2024,” Maddens.

Buurtparking

Met de aankoop komt er ook op de korte termijn een oplossing voor de parkeerproblematiek in de Guido Gezellelaan. “Deze aankoop kan al op korte termijn kansen bieden voor de buurt. Zo kunnen we mogelijks met een buurtparking de immens hoge parkeerdruk in de Guido Gezellelaan wegwerken”, vertelt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. Om vanuit de Guido Gezellelaan de doorsteek te maken, moet een tunnel gebouwd worden onder de spoorweg. De onderhandelingen met Infrabel daarover lopen intussen.

De aankoopkost van deze grond bedraagt 682.000 euro voor een oppervlakte van 4.725 vierkante meter, al moet de aankoop eerst nog passeren langs de gemeenteraad van aankomende maandag . Het onderzoek voor de concrete invulling van de gronden is zaak voor de volgende bestuursperiode. Tijdens het studietraject, dat in 2024 van start gaat, worden buurtbewoners verder geïnformeerd en betrokken in de verdere plannen. (JF)