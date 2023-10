Stad Kortrijk geeft positief advies voor sloop station: “Ontoegankelijkheid van station niet onderschatten”

Stad Kortrijk heeft beslist om een positief advies te geven voor de sloop van het Kortrijkse station, ondanks honderden bezwaarschriften en duizenden handtekeningen op een petitie. Schepen van Stedenbouw Wout Maddens zegt de bezwaarschriften serieus te nemen, maar niet af te stappen van de plannen die negen jaar geleden gemaakt zijn.

Het dossier rond het nieuwe station van Kortrijk beroert de gemoederen in de Guldensporenstad. In september werd duidelijk dat er in totaal 563 bezwaarschriften tegen de sloopvergunning van het station waren ingediend, aangedikt met een petitielijst van 2450 handtekeningen.

Schepen van Stendenbouw Wout Maddens (Open VLD) nuanceert dat aantal: “Wij spreken van 165 individuele bezwaren (de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie zette verschillende acties op poten waarbij voorbijgangers konden tekenen, wat dan ook telde als een bezwaarschrift, vermoedelijk tellen die niet als individuele bezwaarschriften, red.).”

Dat blijft echter een relatief hoog aantal bezwaarschriften, al gaat kwaliteit boven kwantiteit volgens Maddens: “De hoeveelheid aan bezwaarschriften is niet de essentie. Eén gegrond beroep kan meer betekenen dan 3000 andere dossiers. We nemen ze allemaal au sérieux en hebben er rekening mee gehouden bij ons advies dat we hebben uitgeschreven aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA, red.).”

Multimodaal knooppunt

De stad Kortrijk schreef immers, geheel in de lijn der verwachting, een positief advies uit voor de sloop van het stationsgebouw: “We mogen de ontoegankelijkheid van het station vandaag de dag niet onderschatten. Met het nieuwe project willen we van het station een multimodaal knooppunt maken: trein, bus, wagen, fiets, voetgangers… Je zal vanuit het station op alle verschillende manieren van vervoer verder kunnen.”

“Bovendien is dit dossier al opgestart in 2014, lang voor deze legislatuur dus. De erfgoedverenigingen waren toen nog niet bezig met het verzet tegen de sloop. Dat zijn we pas zo’n twee jaar geleden beginnen te merken. Het gebouw is nu eenmaal niet beschermd en het is ook niet dat we met het stadsbestuur niet circulair denken. Zo werd recent de beschermde oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat nog nieuw leven ingeblazen. We kunnen gewoon de plannen die we bijna tien jaar geleden maakten nu niet plots helemaal omgooien.”

Begin oktober opende de nieuwe parking met zo’n 900 plaatsen aan het station, wat een deel is van het totaalproject. Het kabinet van minister Demir gaat nu aan de slag met de bezwaarschriften en het positief advies van Stad Kortrijk voor de sloop en formuleert tegen 3 februari 2024 een beslissing. Wout Maddens schat ten slotte dat, als alles volgens plan verloopt, de sloopwerken in 2030 zouden kunnen starten.