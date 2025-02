Stad Kortrijk adviseert ongunstig over vergunningsaanvraag kleiontginning Aalbeke

Stad Kortrijk heeft een ongunstig advies verleend over de vergunningsaanvraag voor de kleiontginning aan de Doomanstraat-Papeyeweg in Aalbeke. Na het openbaar onderzoek, waarin massaal bezwaren werden ingediend, concludeerde het stadsbestuur dat de impact op de omgeving en de lage kwaliteit van de klei te zwaar doorwegen om een vergunning toe te kennen. De definitieve beslissing ligt nu bij de provincie West-Vlaanderen, die uiterlijk op 18 april 2025 uitspraak moet doen.

Het dossier rond de kleiputten in Aalbeke sleept al sinds 2014 aan. Aannemingen Bosschaert diende eind 2024 opnieuw een aanvraag in om de klei te ontginnen en de put later op te vullen met grond afkomstig van werven. Dit stuitte onmiddellijk op hevig verzet vanuit de buurt, milieuorganisaties en politieke partijen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 6 januari tot 4 februari 2025, werden uiteindelijk 731 bezwaarschriften ingediend, naast een petitie met 1.167 ondertekeningen.

De bezwaren richten zich vooral op de impact op het landschap en de natuur, de verkeersveiligheid en de twijfel over de aard van de opvulling. Daarnaast wordt de economische rendabiliteit van het project in vraag gesteld. De buurtbewoners vrezen een toename van zwaar verkeer en betwijfelen of de ontginning daadwerkelijk noodzakelijk is gezien de lage kwaliteit van de aanwezige klei. Ook wordt gewezen op het risico van vervuilde grond die mogelijk als opvulling wordt gebruikt, wat een grote zorg vormt voor de leefbaarheid van de regio.

Tijdens de gemeenteraad van 20 januari sprak schepen van Ruimtelijke Ordening Hannelore Vanhoenacker (TBSK) haar teleurstelling uit over het gebrek aan communicatie vanuit Aannemingen Bosschaert: “Ik was ook op de buurtvergadering en was ontsteld door de massale opkomst en de emoties die naar boven kwamen. Dat onderstreept de ernst van het dossier. Ik vind het heel jammer dat de aanvrager, gezien de gevoeligheid en geschiedenis van het project, geen initiatief neemt om zelf een infovergadering te organiseren.” Dit gevoel werd gedeeld door meerdere partijen, zoals onder meer Groen, Vlaams Belang en Vooruit.

Stadsbestuur neemt standpunt in

Na grondige afweging van alle argumenten besloot het stadsbestuur op 6 februari een negatief advies uit te brengen. Vanhoenacker licht toe: “De aanvraag voor kleiontginning en het opvullen van de put bracht ons opnieuw voor dezelfde uitdagingen als in 2014. Het openbaar onderzoek bood iedereen de kans om de plannen in te zien en opmerkingen te formuleren, wat massaal gebeurde. Vanuit de stad hebben we ons aandachtig gebogen over de verschillende bezwaren en argumenten en we zijn van oordeel dat we het dossier niet gunstig kunnen adviseren.”

“De zorgen van omwonenden zijn terecht en blijven actueel.” -Hannelore Vanhoenacker, schepen Ruimtelijke Ordening (TBSK)

“De zorgen van omwonenden zijn terecht en blijven actueel. De aanzienlijke impact op de omgeving en de ondermaatse kwaliteit van de klei, waarvoor geen lokale afzetmarkt is, waren doorslaggevend. Dit dossier gaat niet enkel over vergunningen; het raakt aan de kern van hoe we omgaan met onze open ruimte en leefomgeving. We zullen er bij de Deputatie ook voor ijveren dat de bezorgdheden van onze inwoners met de grootste zorg en aandacht meegenomen worden.”

Daarnaast wijst het stadsbestuur erop dat de verkeersdruk door het project problematisch zou kunnen zijn. Met naar schatting tot 80 vrachtwagens per dag die de landelijke wegen doorkruisen, vrezen bewoners voor verslechterde verkeersveiligheid en verhoogde overlast. De impact op de landbouwgronden en omliggende percelen wordt ook als een belangrijke factor meegenomen in het negatieve advies.

Beslissing ligt bij de provincie

Het ongunstig advies van Stad Kortrijk wordt nu overgemaakt aan de provincie West-Vlaanderen, die finaal een beslissing moet nemen. Tegen uiterlijk 18 april 2025 zal de provincie oordelen over de vergunningsaanvraag. Ondertussen blijven buurtbewoners en actiecomités de ontwikkelingen nauwgezet opvolgen en dringen ze aan op een definitieve stopzetting van het project.