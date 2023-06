Stad Ieper huldigt gepensioneerde medewerkers

Ter gelegenheid van de Zomer Kick-Off die op 22 juni 2023 gehouden werd voor het stads- en OCMW-personeel, huldigde het Ieperse stadsbestuur de personeelsleden die in de loop van 2022 en begin 2023 met pensioen gingen.

“Ik ben erg blij dat we de gepensioneerde medewerkers donderdag mochten ontvangen”, sprak burgemeester Emmily Talpe. “Zo konden we hen uitgebreid bedanken voor hun trouwe dienst. Want zonder de dagelijkse – en in dit geval, jarenlange – inzet van onze medewerkers, is een lokaal bestuur natuurlijk niets. Deze 30 medewerkers hebben elk op hun eigen manier en met hun eigen kennis en ervaring onze stad mee vormgegeven. Namens het voltallige college wil ik hen dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en hen een mooi, boeiend en gezond pensioen toewensen.”

Overzicht van de gepensioneerden

In 2022 gingen 24 medewerkers met pensioen. In de periode van januari tot mei 2023 gingen 6 medewerkers met pensioen. Ze oefenden tal van functies uit. Dit zijn de gevierden: Cathérine Dewilde (Agb Vauban/sportdienst), Marnick Vandamme (Agb Vauban/sportdienst), Ruth Breyne (Agb Vauban/sportdienst), Lut Vandevijver (Bibliotheek), Rolande Uzeel (Bibliotheek), Philip Woets (dienst Centrale administratie), Carine Laseure (dienst Communicatie en Onthaal), Danny Louncke (dé Académie), Marleen Ollevier (dienst Financiën), Bernadette Cappoen (dienst Leven), Brigitte Sinnaeve (dienst Leven), Katleen Carrein (dienst Openbaar domein – Groendienst), Philippe Versaevel (dienst Openbaar domein – Groendienst), Serge Delaire (dienst Openbaar domein – Groendienst), Jeannick Breyne (dienst Openbaar domein – Technische dienst), Benny Pareyn (dienst Openbaar domein – Technische dienst), Carine Robyn (dienst Personeel & Organisatie), Carine Windels (dienst Toerisme & musea), Christine Ameel (dienst Toerisme & musea), Jan Dewilde (dienst Toerisme & musea), Annick Louchaert (dienst Toerisme & musea), Ivan Claerebout (dienst Toerisme & musea)

Ook volgende medewerkers gingen met pensioen maar konden niet aanwezig zijn: Eddy Dewilde (Bibliotheek), Roos Bellens (Cultuurdienst), Charlotte Lesage (dé Academie), Dorine Vanderpol (Jeugddienst – camping), Christine De Cat (Jeugddienst), Ann-Lore Braekeveldt (dienst Toerisme & musea), Marina Wittevrongel (dienst Toerisme & musea), Lut De Witte (dienst Toerisme & musea).