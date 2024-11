Staat cordon sanitaire in Middelkerke onder lichte druk? “N-VA en Vlaams Belang kunnen geen mandaat verkrijgen zonder samen te werken”

Volgens Frederick Spaey, lijsttrekker van de partij RESPECT in Middelkerke, lijkt het cordon sanitaire in de gemeente onder druk te staan. Dit blijkt uit de recente lijstverbinding tussen de lokale afdelingen van N-VA en Vlaams Belang, die gezamenlijk een mandaat binnen het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) proberen te bemachtigen.

“Om de mandaten binnen het BCSD te verdelen, kunnen partijen ervoor kiezen een lijstverbinding aan te gaan”, legt Spaey uit. “In dit geval hebben de lokale N-VA en Vlaams Belang ervoor gekozen om samen te werken. Zonder die verbinding zouden ze geen mandaat kunnen verkrijgen. Dit is voor mij een duidelijke indicatie dat het cordon sanitaire in Middelkerke doorbroken wordt, al is het op een kleinere schaal.”

Hoewel de samenwerking enkel gericht is op het verkrijgen van een specifieke post, roept het vragen op over de grenzen van het cordon sanitaire. “Als je kijkt naar de bredere context, dan zie je dat N-VA en Vlaams Belang hun krachten bundelen om politiek voordeel te behalen”, aldus Spaey. “Dat lijkt een breuk met de principes die in het verleden het cordon sanitaire hebben gedefinieerd.”

Achter de schermen

Spaey twijfelt of deze ontwikkeling een eenmalige uitzondering is of dat het een breuk is die leidt tot meer samenwerking in de toekomst. “Het is moeilijk te zeggen of dit een incident is of een opmaat naar meer samenwerking tussen de partijen. Wat wel duidelijk is, is dat zonder deze lijstverbinding geen van beide partijen een mandaat zou kunnen verkrijgen in het BCSD”, zegt Spaey. Hij wijst erop dat dergelijke keuzes vaak achter de schermen worden besproken en dat dit misschien niet meteen zichtbaar is voor de buitenwereld.

De situatie in Middelkerke zou wel eens gevolgen kunnen hebben op nationaal niveau. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zich in het verleden uitgesproken tegen enige vorm van samenwerking met Vlaams Belang. Spaey vraagt zich af hoe De Wever, en andere nationale N-VA-leden, dit gaan beoordelen. “Hoewel het hier om een lokale situatie gaat, wordt het duidelijk dat er soms pragmatische keuzes boven ideologische principes komen te staan”, merkt Spaey op.

Wachten op reactie Dedecker

Er is nog geen officiële reactie van burgemeester Jean-Marie Dedecker, die zelf niet betrokken is bij de lijstverbinding, maar het politieke landschap in Middelkerke is weer volop in het vizier. Spaey stelt dat de gemeente opnieuw geen positief politiek imago zal opbouwen door deze samenwerking. “Het lijkt weer een minder mooie beurt voor Middelkerke, wat de politiek hier betreft”, zegt Spaey.

Of de samenwerking tussen N-VA en Vlaams Belang in Middelkerke gezien moet worden als een doorbraak van het cordon sanitaire, blijft onzeker. Spaey is duidelijk: “Het is in ieder geval een situatie die de gemoederen zal blijven bezighouden en die misschien een breuk kan betekenen, of op zijn minst een afzwakking van het cordon.”