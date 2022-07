Sporthaldossier blijft gemoederen verhitten

“Ongezien, schandalig, shame on you, niet te vatten, …” De CD&V-fractie schuwde de grote woorden niet om het ongenoegen over het sporthaldossier te uiten. Op de gemeenteraad werd druk gegoocheld met cijfers maar of de renovatie nu drie keer, of tien keer duurder wordt dan gepland: het feit blijft dat de kosten hoog oplopen. En de gemoederen ook.

De sporthal werd gebouwd in de jaren 70 en het enige waar alle partijen het dan ook eens over waren, waren woorden van de gewezen zaalwachter, geciteerd door raadslid Marc Devliegher (CD&V): “Die zaal is versleten tot op de draad. Alles.” Het twistpunt van de avond was dan ook niet de noodzaak van een renovatie maar de jongste raming van de kosten daarvoor.

CD&V viel in eerste instantie over de interpretatie van die cijfers die de meerderheid vorige week via de media verspreidde. Daarin was sprake van een initieel geraamde kost van 577.000 euro die nu door een uitbreiding van de renovatiewerken gegroeid was tot bijna 1,5 miljoen euro. Op de gemeenteraad werd echter gewag gemaakt van een initiële raming van slechts 170.00 euro en inclusief btw zouden de werken volgens CD&V nu al bijna 1.7 miljoen euro kosten. Al kan de gemeente wel rekenen op 356.000 euro aan subsidies van Fluvius en Agion.

Visionair

“Die allereerste raming van 170.000 euro was inderdaad te summier en dat was fout”, gaf schepen van Patrimonium Sophie Delaere toe. “Maar bij de goedkeuring hiervan op 15 december 2020 ging het enkel om een vernieuwing van de leidingen in de sporthal. Zodra een studiebureau aangesteld werd, was meteen duidelijk dat er veel meer nodig was en de eerste raming werd snel bijgesteld naar 577.00 euro.”

Intussen kunnen we van een totaalrenovatie spreken voor de sporthal. Er komen een nieuwe verwarming op geothermische energie, extra isolatie en ledverlichting. De kleedkamers worden volledig gestript en er komt een nieuwe sportvloer. De sporthal zou daarvoor enkel dicht gaan van 1 april tot 30 juni 2023, één van de redenen waarom de gemeente niet opteerde voor de volledige sloop en heropbouw van de sporthal. De kostprijs hiervoor evenaart bijna de huidige geraamde kost voor de renovatie maar bij een sloop zou de sporthal tot anderhalf jaar niet beschikbaar zijn. “Door allerlei maatregelen in de renovatie zal de sporthal bovendien voldoen aan de energienormen van 2050 en de komende 30 jaar zullen we zo een miljoen euro aan energiekosten besparen”, zei fractievoorzitter van Open Zulte Steven Van Troys. Hij noemt het project visionair.

Dit in schril contrast met de harde woorden van CD&V. Henk Heyerick spreekt van sluipende besluitvorming en verwijt de meerderheid opnieuw een gebrek aan visie.

“Jullie komen af met een dossiertje, wij keuren dit goed maar korte tijd later gaan de geraamde kosten maal tien. Bovendien trekken jullie met zo’n lage initiële raming ook kleinere studiebureaus aan die niet geschikt zijn voor het grotere plaatje waar het op uitdraait. Dat is zelfs een vorm van marktvervalsing.”

De gemoederen laaiden danig hoog op dat burgemeester Simon Lagrange even tussenkwam om zijn raadsleden te wijzen op het belang van respect voor de gemeenteraad. Uiteindelijk stemde enkel de CD&V-fractie tegen en werd dit punt door de meerderheid goedgekeurd.

(JF)