Sporthal in Wijtschate krijgt voortaan modernere schrijfwijze: Croonaert wordt Kroonaard

De Croonaert in Wijtschate wordt de Kroonaard en verwijst voortaan naar de volledige recreatiezone rond de sporthal. De verandering van schrijfwijze zorgt voor heel wat administratie voor de verenigingen die de naam moeten aanpassen. “Die aanpassing kwam er ook zonder de minste inspraak of mededeling,” klinkt het.

Oorspronkelijk heette de sporthal de Croonaert verwijzend naar het nabijgelegen militair kerkhof Croonaert Chapel Cemetery en ook naar het Croonaert Wood waarin de Bayernwald trenches zich bevinden.

De nieuwe naam spreekt dan weer over de Kroonaardkapel en het Kroonaardbos in de omgeving en de achterliggende Kroonaardstraat. “Vroeger had men hiervoor de oude schrijfwijze ‘croonaert’ gebruikt, het stond inderdaad ook zo op de sporthal. Om te verwijzen naar de recreatiezone rond de sporthal die in 2018 gerealiseerd werd, gebruikt men sinds een 5-tal jaar ‘recreatiezone De Kroonaard’”, geeft burgemeester Wieland De Meyer mee. Nu er wat verfraaiingswerken zijn, met onder meer het plaatsen van een luifel, vond de gemeente Heuvelland het logisch om de moderne schrijfwijze te gebruiken, namelijk ‘Kroonaard’ en niet ‘Croonaert’.

Opvallend is dat de nieuwe naam gedeeltelijk verdoken zit achter twee pijlers zodat de naam niet meteen te lezen is.