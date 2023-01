Sportcentrum Oostrozebeke krijgt ledverlichting

Ook in 2023 wordt er geïnvesteerd in het sportcentrum. Zo zal de bestaande verlichting op het eerste voetbalveld vervangen worden door een ledverlichting. Kostprijs: 43.000 euro.

In de sporthal wordt dan weer de bestaande verwarmingsketel vervangen, wat neerkomt op een investering van 50.000 euro. Nog op het sportcentrum is het bestaande speeltoestel aan de zandbak aan vervanging toe. Hiermee is een bedrag gemoeid van 100.000 euro.

Er wordt in 2023 ook geïnvesteerd in het rollend materiaal van de technische dienst. Zo is de aankoop gepland van een kleine watertank (16.500 euro), een nieuwe bestelwagen (50.000 euro), een aanhangwagen (3.500 euro) en kleinere machines voor een bedrag van 34.000 euro.

Ook het OC Mandelroos dat er intussen dertig jaar staat, krijgt een grondige facelift. Zo komt er in 2023 een verfraaiingsbeurt aan de buitenkant, een restauratie van het podium in de Eenaemezaal en een herinrichting van de kelder met douche. Ook komt er een nazicht en vernieuwing van de schuifdeuren en er wordt een onderhoudsvriendelijke vloer gelegd in de Eenaemezaal. Er komt ten slotte ook een overkapping van de trap aan het OC.