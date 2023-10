Spannende verkiezingen in vooruitzicht met nakende fusie met Meulebeke: wie schuift CD&V naar voor?

We hebben nog een jaar te gaan, maar feit is dat de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 in Tielt erg spannend worden. De nakende fusie met Meulebeke brengt namelijk sowieso een politieke aardverschuiving teweeg. Sommige partijen bundelen nu al over de gemeentegrenzen heen de krachten, anderen doen het solo, nog andere partijen vinden zichzelf opnieuw uit.

We beginnen met de CD&V van Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. Het staat in de sterren geschreven dat hij en zijn Meulebeekse tegenhanger Dirk Verwilst (die binnen zijn Lijst van de Burgemeester ook een CD&V-signatuur heeft) de krachten zullen bundelen en één brede CD&V-lijst zullen vormen. Maar wie van de twee burgemeesters op de eerste plaats komt te staan, en wie er dus effectief naar voor geschoven wordt door CD&V als nieuwe burgemeester van de fusiegemeente, is nog niet duidelijk. Aangezien de tweede plaats bovendien sowieso voor een vrouw moet zijn, moeten er voor de top drie toch een paar loodzware knopen doorgehakt worden. Volgens Vannieuwenhuyze is dat nu nog niet aan de orde. “We zijn volop bezig met de inhoudelijke kant van de fusie. Onze aandacht gaat in de eerste plaats daarheen. Pas later zullen we ons over de politieke kant buigen”, klinkt het.

De leden van de N-VA van Tielt gingen enkele maanden geleden al in zee met hun Meulebeekse tegenhangers. Dinsdag werd ook een nieuw, ééngemaakt bestuur voorgesteld. Tieltenaar Hans Lema is ondervoorzitter, Meulebekenaar Johan De Poorter is voorzitter. “Beide afdelingen hebben de afgelopen weken elkaar gevonden”, zegt De Poorter. “Het is dan ook onze intentie om met een sterke ploeg naar de verkiezingen van 2024 te trekken. We streven naar een goede geografische spreiding en een krachtig programma dat zowel Tielt als Meulebeke ten goede zal komen.” De naam van de lijst wordt eenvoudigweg N-VA. Een kartellijst, zoals vroeger met de Tieltse liberalen, komt er dus dit keer niet. Wie lijsttrekker wordt, is nog niet duidelijk.

Nieuwe partijnamen

Open VLD Tielt vond zichzelf opnieuw uit en schudde de naam van Open VLD heel bewust van zich af. De partij lanceerde niet alleen een nieuwe naam, maar ook een compleet nieuwe identiteit. Ze trekken als TeaM 2024 naar de kiezers. De ‘T’ en de ‘M’ staan respectievelijk voor Tielt en Meulebeke. “We zijn in de eerste plaats een groep van mensen die samen het nieuwe Tielt in beweging willen krijgen, wars van ideologieën of partijkaarten van welke kleur dan ook”, zegt Tielts gemeenteraadslid Veerle Vervaeke. Nog volgens Vervaeke is het de bedoeling dat ook Meulebekenaars proportioneel vertegenwoordigd worden op de lijst. Wie lijsttrekker wordt, is nog niet duidelijk.

TeaM 2024 en Iedereen Telt veranderden hun naam met oog op fusie

Ook Iedereen Telt voerde een kleine, maar belangrijke rebranding door. Zij lieten razendsnel een lettertje van hun oorspronkelijke naam ‘Iedereen Tielt’ vallen toen bleek dat er een fusie zat aan te komen. De partij met schepenen Pascale Baert en Grietje Goossens in de rangen kwam in 2018 als grote winnaar uit de bus in Tielt en haalde vanuit het niets 17 procent, maar de kaarten liggen door de fusie moeilijker. In tegenstelling tot hun coalitiepartner CD&V hebben zij geen Meulebeekse tegenhangers. “Om ons verhaal bekend te maken aan de Meulebekenaars hebben we afgelopen vrijdag een grote actie met deurhangers georganiseerd in Meulebeke”, zegt Pascale Baert. “We willen in 2024 een lijst samenstellen waarbij er per drie kandidaten minsten één Meulebekenaar tussen zit. De actie van vrijdag heeft alvast enkele geïnteresseerden opgeleverd.” Wie lijsttrekker wordt bij Iedereen Telt ligt nog niet vast, al zal dat wellicht Pascale Baert zelf zijn.

Aparte situatie

De socialisten van Tielt hebben net als N-VA en CD&V ook Meulebeekse collega’s, al staan die daar bekend onder de naam ‘ZorgSaam’. De twee zullen samen één lijst vormen, vermoedelijk onder de vlag van Vooruit, al ligt dat nog niet helemaal vast. “We praten al langer met de collega’s van ZorgSaam”, aldus Simon Bekaert. “Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen (Zorgsaam stapte eind 2020 in de meerderheid en trok Meulebeke uit de politieke impasse, red.) en zo de boel weer op de rails gekregen.” Wie officieel de lijsttrekker wordt, moet nog bekrachtigd worden, al zal dat wellicht Simon Bekaert zelf zijn.

Voor Groen is de situatie apart. In geen enkele Tieltse buurgemeente is er een groene partij, maar de partijnaam biedt wel houvast. En dat beseft voorzitter Herman Duprez ook. “Onze standpunten zijn duidelijk en we trekken als Groen naar de kiezer. Al zijn onafhankelijken die ons gedachtegoed delen zeker ook welkom. Of er mogelijk opnieuw een kartel komt (in 2012 trok Groen samen met Vooruit naar de kiezer, red.)? Dat is voorlopig niet aan de orde. Ik zie daar niet meteen mogelijkheden toe. Maar we zijn nog ver van de verkiezingen.” Wie lijsttrekker wordt, ligt nog niet vast, al zal dat wellicht Herman Duprez zelf zijn.

PVDA en Vlaams Belang?

Het is al geleden van voor de eeuwwisseling dat ze met een lijst kwamen, maar in Tielt is er al sinds de jaren 70 een lokale afdeling van de PVDA actief, onder leiding van Paul Decroos en Ivan De Pauw. “We bekijken nog of er een lijst gevormd kan worden of niet”, laat voorzitter Ivan De Pauw weten. Hetzelfde is van toepassing voor het Vlaams Belang. Het is geleden van 2012 dat er in Tielt nog een (onvolledige) lijst van het Vlaams Belang op kwam, maar de kans bestaat dat de partij in 2024 opnieuw opkomt in Tielt (en Meulebeke). “We kunnen op dit moment nog niet met zekerheid zeggen dat er een lijst komt”, klinkt het bij het provinciale partijbestuur. “Wel zijn we volop op zoek naar geïnteresseerden en vooral ook naar capabele mensen om het bestuur in Tielt en in Meulebeke te komen versterken. Want kwaliteit primeert bij ons.” (SV)