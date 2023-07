Sloopvergunning zwembad Wervik in kannen en kruiken: “Tot 3 augustus tijd om beroep in te dienen”

Youro Casier (Vooruit) heeft de sloopvergunning voor het zwembad Ter Leie in Wervik ondertekend. Er loopt nu nog een periode van 30 dagen, tot 3 augustus, waarin er beroep kan worden ingediend bij de Bestendige Deputatie.

De sloop van het zwembad van Wervik komt steeds dichterbij. Vorig jaar in februari besliste het Wervikse stadsbestuur dat het zwembad Ter Leie zou verdwijnen en dat er geen nieuw zwembad komt, ook al was dat in 2016 wel zo aangekondigd. Ter Leie sloot de deuren op 30 september vorig jaar, een aantal maanden voor de oorspronkelijk meegedeelde sluitingsdatum. Op dinsdag 6 juni heeft de gemeenteraad gestemd over de lastvoorwaarden en gunningswijze van de sloop van het zwembad. Het stadsbestuur (Vooruit en CD&V) en ook oppositiepartij N-VA stemden voor.

Beroep?

Nu is ook de sloopvergunning afgerond – al komt er nog een periode waarin er beroep kan worden ingediend bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad. Het Wervikse schepencollege keurde de vergunning unaniem goed op maandag 26 juni en op vrijdag 30 juni zette burgemeester Youro Casier (Vooruit) zijn handtekening onder het document. “De periode waarin er beroep kan worden ingediend bij de Bestendige Deputatie loopt nog tot 3 augustus,” legt de burgervader uit. “Momenteel hebben we nog geen weet van een beroepsdossier, maar de periode is ook nog maar net gestart.”

Frederik Cnockaert (54), de zoon van wijlen Lucien Cnockaert, de architect van het gebouw Ter Leie, is momenteel alleszins niet van plan om dat te doen. Hij startte voordien al drie petities die pleitten voor het behoud van Ter Leie. “Ik zal geen bezwaar indienen, tenzij ik het gevoel krijg dat er een draagvlak is bij de Wervikanen of architectuur-liefhebbers in het algemeen. Als er nu veel verontwaardigde reacties komen, dan wil ik wel stappen in een project, maar op dit moment wordt de steun voor mij enkel achter de schermen uitgesproken.”