Sloopvergunning voor zwembad Wervik aanvaard “onder voorwaarden”

Nadat er twee bezwaarschriften waren ingediend tegen de sloopvergunning van het Wervikse zwembadgebouw, en vooral nadat er een daarvan ontvankelijk was verklaard door de Bestendige Deputatie, heeft die laatste nu beslist dat de sloop toch door mag gaan “onder voorwaarden”.

Vorig jaar beslisten Vooruit en CD&V, de coalitie die het Wervikse stadsbestuur vormt, dat het zwembad van Wervik zou worden gesloopt en dat er ook geen nieuw komt. De voornaamste reden was het grote financiële verlies dat de stad leed door het zwembad, volgens schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) op het einde zo’n 800.000 per jaar. Ter Leie sloot de deuren daarom op 30 september vorig jaar, een aantal maanden voor de oorspronkelijk meegedeelde sluitingsdatum.

Sloopvergunning

Op maandag 26 juni van dit jaar keurde het schepencollege de sloopvergunning voor het gebouw definitief goed, al kwam er een periode van 30 dagen waarin belanghebbenden een bezwaarschrift konden indienen bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad. Twee partijen dienden beroep in: een erfgoedliefhebber en een buurtbewoner die beiden liever anoniem bleven. Op 3 augustus liep de beroepsperiode in en de Bestendige Deputatie had zo een maand om te bepalen of een van de twee bezwaarschriften ontvankelijk zou worden verklaard.

In september werd een van die twee bezwaarschriften ontvangen. Ondertussen is de periode waarin de Bestendige Deputatie moest uitmaken of het beroep ook gegrond is afgelopen. Lieven Louwagie, adjunct-adviseur van het kabinet van gedeputeerde Bart Naeyaert, laat nu weten dat de sloopvergunning toch is verleend aan Stad Wervik, maar wel “onder voorwaarden”.