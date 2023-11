Sloop zwembad Wervik kan begin volgend jaar starten: “Voorwaarden sloopvergunning zijn logisch en beperkt”

Nadat er twee bezwaarschriften waren ingediend tegen de sloopvergunning van het Wervikse zwembadgebouw, en vooral nadat er een daarvan ontvankelijk was verklaard door de Bestendige Deputatie, heeft die laatste nu beslist dat de sloop toch door mag gaan “onder voorwaarden”. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) noemt de voorwaarden beperkt en schat dat de sloop begin volgend jaar kan beginnen. Erfgoedstrijder en zoon van de architect van het zwembad Frederik Cnockaert reageert teleurgesteld.

Vorig jaar beslisten Vooruit en CD&V, de coalitie die het Wervikse stadsbestuur vormt, dat het zwembad van Wervik zou worden gesloopt en dat er ook geen nieuw komt. De voornaamste reden was het grote financiële verlies dat de stad leed door het zwembad, volgens schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) op het einde zo’n 800.000 per jaar. Ter Leie sloot de deuren daarom op 30 september vorig jaar, een aantal maanden voor de oorspronkelijk meegedeelde sluitingsdatum.

Sloopvergunning

Op maandag 26 juni van dit jaar keurde het schepencollege de sloopvergunning voor het gebouw definitief goed, al kwam er een periode van 30 dagen waarin belanghebbenden een bezwaarschrift konden indienen bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad. Twee partijen dienden beroep in: een erfgoedliefhebber en een buurtbewoner die beiden liever anoniem bleven. Op 3 augustus liep de beroepsperiode in en de Bestendige Deputatie had zo een maand om te bepalen of een van de twee bezwaarschriften ontvankelijk zou worden verklaard.

In september werd een van die twee bezwaarschriften ontvangen. Ondertussen is de periode waarin de Bestendige Deputatie moest uitmaken of het beroep ook gegrond is afgelopen. Lieven Louwagie, adjunct-adviseur van het kabinet van gedeputeerde Bart Naeyaert, liet weten dat de sloopvergunning toch is verleend aan Stad Wervik, maar wel onder voorwaarden.

Er zijn vier voorwaarden opgesteld. Ten eerste moeten de maatregelen van de vooraf vastgelegde archeologienota strikt worden uitgevoerd. Dat is geofficialiseerd in een decreet en gebeurt vaak in Wervik, dat een Romeinse geschiedenis kende. Verder moet ook het sloopopvolgingsplan worden gevolgd en vraagt de Bestendige Deputatie ook om dat de nivelleringswerken zullen worden beperkt tot de contouren van het zwembadgebouw.

De laatste, en voornaamste, maatregel is de beperking van de hinder voor buurtbewoners. Er zal tussen 8 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds gesloopt kunnen worden. Het is vooral deze maatregel die van belang is voor de opsteller van het bezwaarschrift. Het gaat immers om een buurtbewoner die wou worden verzekerd van het feit dat er slechts beperkte hinder zou zijn tijdens de werkzaamheden.

Logisch en beperkt

Burgemeester Youro Casier (Vooruit) noemt de maatregelen logisch en beperkt: “We hadden veel van die maatregelen zelf al opgenomen in ons plan. Het is goed dat we nu de bevestiging krijgen dat de bevoegde ambtenaar de procedure juist gevolgd heeft. Er kan wel nog worden getrokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om, maar het zou me verbazen mocht dat nog gebeuren. De indiener van het bezwaarschrift heeft daar 45 dagen de kans voor. De sloop zou in principe ervoor al kunnen worden opgestart, maar ik schat dat voor halverwege januari 2024 of zelfs februari zal zijn.”

“Het idee van de sloop is pure horror. De kans dat er ooit nog een dergelijk gebouw komt in Wervik is zeer klein.” -Frederik Cnockaert, zoon van architect Lucien Cnockaert

Frederik Cnockaert, de zoon van de architect van het zwembadgebouw Lucien Cnockaert en een groot pleitbezorger van het behoud van het gebouw, geeft aan teleurgesteld te zijn. Hij stelde zelf een aantal petities op om het stadsbestuur van gedachten te doen veranderen. “Ik vind het idee van de afbraak eigenlijk pure horror. De kans dat er in Wervik ooit nog eens een speciaal gebouw zal staan zoals Ter Leie is zeer klein nu. Ik hoop alleszins dat er iets gerecupereerd kan worden. Als de marmeren zitbanken bijvoorbeeld zouden verdwijnen, dan koop ik ze op en zet ik ze in mijn tuin. Het gebouw staat bomvol waardevolle kunstwerken die niet mogen worden gesloopt.”

Verwijzing naar oude gebouw

Als burgemeester Casier wordt gevraagd of er een verwijzing naar het oude gebouw kan komen in de stadshal die het stadbestuur op de site wil zetten, houdt hij de optie open: “We kunnen zeker geen groot deel van het gebouw recupereren, maar een klein deel, zoals bijvoorbeeld het wandreliëf, kunnen verwerken in het nieuwe gebouw, dan zal daar zeker over worden nagedacht. Of misschien voorzien we een subtiele verwijzing naar het oude gebouw op een andere manier. Op dit moment is er wel nog niets concreet”, concludeert de burgervader.