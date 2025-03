Slechts 26 politici durven zich te outen in de Brugse stadsderby: taboe blijft groot in 2025

Op zondag 9 maart staat de match Cercle-Club op de agenda. We peilden bij de 47 gemeenteraadsleden naar hun voorkeur. Slechts 26 van de 47 politici bekennen kleur in de stadsderby, het taboe blijft groot. Velen durven zich niet te outen.

Voor welke Brugse ploeg supporter je in de stadsderby tussen Cercle en Club? Het lijkt een simpele vraag, maar het antwoord blijft bij 21 van de 47 Brugse gemeenteraadsleden ondanks herhaaldelijk aandringen uit. Sommigen zijn natuurlijk niet geïnteresseerd in de belangrijkste bijzaak in het leven.

Maar wat doe je als journalist, wanneer burgemeester Dirk De fauw hoopt op een 2-2-gelijkspel? Of als sportschepen Olivier Strubbe, nochtans al van in zijn kinderjaren een supporter van Cercle, niet wil poseren met groen-zwarte sjerp? Eens diep zuchten!

Valstrik

Schooldirecteur Joke Knockaert, fractieleider bij Vooruit, noemt deze heikele kwestie ‘een journalistieke valstrik’: “Deze vraag ligt voor menig Bruggeling net zo gevoelig als kiezen tussen mayonaise of stoofvleessaus bij de frieten. Maar voor mij ligt het nog net iets ingewikkelder.”

“De spanning van een derby? Die voel ik vooral tijdens de gemeenteraad, als de oppositie net iets te fel van leer trekt. Maar thuis? Daar ligt het anders. Mijn huisgenoten zijn de meest fervente Cerclesupporters: het soort dat al weken voor de derby begint te foeteren over scheidsrechters en blessures. Zet daar mijn politieke familie tegenover — Club-supporters in hart en nieren, blauw-zwart tot in de vingertoppen.”

Diplomatisch

“Wat antwoord je op zo’n journalistieke valstrik? Blijf je diplomatisch en prijs je de Brugse voetbalgeschiedenis zonder kleur te bekennen? Of kies je partij en riskeer je dat het thuisfront of je partijgenoten nooit meer normaal tegen je praten? Ik kies voor de veiligste route: zo ver mogelijk weg van het stadion. Zondag vertoef ik op een rustig plekje waar de stadsderby enkel een vaag geluid in de verte is.”

De meeste socialisten zijn nog altijd Clubzotten

Jokes antwoord wijst op een politieke zekerheid uit de vorige eeuw, zij het dat die anno 2025 iets moeizamer overeind blijft: de meeste socialisten zijn Clubsupporters. Sandra Wintein en Mieke Hoste zijn de fanatiekste ‘Clubzotten’: ze weigeren om principiële redenen ‘op verplaatsing’ te gaan naar Cercle in het Jan Breydelstadion.

Huwelijksgeluk

Ook Pablo Annys, Annick Lambrecht, Pascal Ennaert en Dolores David dragen al jaren een Clubsjerp. Enkel hun mening over wie het winnende doelpunt scoort verschilt: Talbi, Tzolis of Jutgla. Bij Dolores hypothekeert de derby zondag huwelijksgeluk, want haar man is fan van groen-zwart.

Geen enkel gemeenteraadslid van Vooruit out zich als supporter van Cercle. Barbara Roose laat het oordeel over aan ‘experten’, schepen Mathijs Goderis’ voorkeur gaat uit naar Club, maar hij heeft ook ‘sympathie’ voor de Vereniging. Net als de meeste partijgenoten is hij ervan overtuigd dat Club de derby met 1-3 wint.

Cercletrutten

Wie denkt dat alle Brugse CD&V’ers ‘Cercletrutten’ zijn, omdat ze de liefde voor de Vereniging op school bij de Frères met de paplepel meekregen, is een wereldvreemde boomer. Er zijn natuurlijk diehards zoals Carlos Knockaert, voormalig directeur van het Sint-Franciscus-Xaverius Instituut, wiens hart al meer dan zestig jaar voor de Vereniging klopt.

Vele groen-zwarte ‘fans’ gaan zelden naar een match kijken

Ook Rani Hostes hart ligt bij Cercle, maar ze vreest dat Club zal winnen en gunt de jonge Talbi een doelpunt. Marc Vandepitte hoopt dat Cercle zegeviert om de play-downs te ontlopen, maar verkiest zondag een bierfestival in Zolder. Nico Blontrock was twee jaar stadionomroeper bij Cercle, maar past wegens ‘een te drukke professionele agenda’. Hun gedrag versterkt de thesis dat vele groen-zwarte ‘fans’ zelden naar een match gaan kijken.

Underdog

Daarnaast heb je CD&V’ers zoals Minou Esquenet en Karel Scherpereel die het voor de ‘sympathieke underdog’ opnemen in de derby. Maar drie christelijke partijgenoten zijn uitgesproken Clubsupporters: Pieter Marechal, Franky Demon en zelfs Doenja Van Belleghem.

Hoe zit het met de politieke oppositie? Is daar meer eensgezindheid? Nee, hun visie over voetbal maakt ons kleurenblind. Het groene gemeenteraadslid Karin Robert, de enige in die milieupartij die weet dat een bal rond is, was in haar jeugdjaren een fervente supporter van blauw-zwart: “Ik spaarde zelfklevers van Panini en had posters van Club in mijn kamer hangen, ik was fan van Julien Cools, Jan Sörensen en Raoul ‘Lotte’ Lambert.”

Maar later overtuigden Karins leerlingen in het Sint-Andreasinstituut hun juf om over te lopen naar ‘de vijand’ en lid te worden van de Cerkelladies.

Groene liberaal

Bij de ‘blauwe’ liberalen supportert Jasper Pillen voor groen-zwart, al verkiest hij zondag de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche op televisie te volgen. Zijn partijgenoot Michiel Vanroose heeft sinds zijn zesde levensjaar een abonnement voor de thuismatchen van Club. Hij heeft al 21 Europese uitwedstrijden op zijn teller. Hij betreurt het dat de Clubfans zondag niet de volledige Zuid-tribune ter beschikking krijgen van Cercle en zal de match daarom voor de buis bekijken.

Musk- en Trumpfan Tom Vandendriessche is een Clubsupporter in hart en nieren

Bij N-VA moet Cerclist Pol Van Den Driessche, die vreest dat de VAR groen-zwart geen overwinning zal gunnen, opboksen tegen drie blauw-zwarte supporters: Maaike De Vreese, Nele Caus en Geert Van Tieghem.

Zelfs Vlaams Belang vertoont grote verdeeldheid op voetbalgebied. Musk- en Trumpfan Tom Vandendriessche is een Clubsupporter in hart en nieren. Stefaan Sintobin denkt dat Ferran Jutgla voor zijn blauw-zwarte minnares de winnende goal zal scoren.

Vlaams Zangfeest

Yves Buysse is diplomatisch: hij hoopt dat Club wint, zij het met het kleinste verschil: “Ik ga niet kijken, de derby valt samen met het Vlaams Nationaal Zangfeest.”

Datzelfde feest bezorgt Cerclefan An Braem een verschroeiende keuze: “Ik vergezel mijn zoon bij elke thuismatch, maar zondag treedt mijn oudste dochter op in de Lotto Arena. Ik zal de match op mijn gsm vanuit Antwerpen volgen.”