Slechte toestand voetbalveld Kerelsplein aangeklaagd, stad Roeselare hoopt op beterschap tegen september

De slechte staat van het voetbalveld aan het Kerelsplein zal worden aangepakt. “We hopen op beterschap tegen september, al is het wel een feit dat het plein amper tijd krijgt om te recupereren”, aldus schepen Francis Debruyne.

“Het Kerelsplein te Roeselare is de plaats waar heel wat mogelijkheden samenkomen voor onze jongeren en de Roeselaarse verenigingen. Naast ondermeer repetitielokalen, een polyvalente hal, een speelplein voor de kinderen is er ook een voetbalterrein dat verschillende verenigingen gebruiken”, vertelt Cyriel Ameye (Vlaams Belang).

“En het voetbalplein zorgt al even voor problemen. Daarom werd al enkele maanden geleden grond opgevoerd. Maar dat blijkt slechte grond te zijn (o.a. met steenbrokken), zodat dit plein niet meer bespeelbaar en bruikbaar is. Een dringende oplossing is nodig om dit terrein terug bespeelbaar te maken tegen het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Maar daarnaast gebruikt bijvoorbeeld de druk bezette speelpleinwerking in de grote vakantie ook deze terreinen voor allerhande activiteiten. Het is dus echt wel dringend dat dit terrein gebruiksklaar is op korte termijn.”

“Mijn vraag aan de bevoegde schepen is dan ook wanneer, hoe en door wie zal het terrein terug in goede gebruiksstaat gebracht zal worden en vooral: wie zal er opdraaien voor de kosten?”

Aannemer niet verantwoordelijk

“We zijn op de hoogte van de slechte staat van het veld. We proberen al enkele maanden samen met een aannemer om de toestand te verbeteren. Bleek dat het gras zich onvoldoende kon vastzetten, onder meer door de irrigatiebuizen die er onder het veld lopen. We hebben tal van zaken geprobeerd, maar allemaal met weinig succes. De aannemer die instond voor de werken voerde daarbij uit wat wij gevraagd hebben, niet meer. Die kan dus niet verantwoordelijk genomen worden voor de slechte toestand.”

“Vorige week is men begonnen met een nieuwe onderhoudsronde nu het voetbalseizoen stilligt. Er werden geen stenen aangevoerd, maar het lavagruis lijkt er wel op. We weten dat het veld weinig tijd krijgt om te recupereren. Het herstel zal daarom nog wat tijd vragen. We rekenen er wel op dat er tegen september duidelijke verbeteringen zullen zijn. Daarna bekijken we of er nog stappen nodig zijn. Die werken worden door de stad betaald, omdat wij hiervoor verantwoordelijk waren“, aldus schepen Francis Debruyne.