Slaat de fusiekoorts opnieuw toe in regio Tielt? Pittem, Meulebeke en Tielt voerden eerste aftastende gesprekken

Wingene en Ruiselede maken zich op voor een volksraadpleging over hun nakende fusie, maar ook elders lijkt het erop dat de fusiekoorts weer omhoog gaat. Tielt, Meulebeke en Pittem hebben enkele aftastende gesprekken achter de rug, maar de burgemeesters benadrukken tegelijkertijd dat er nog geen concrete plannen op tafel liggen.

Toen Wingene en Ruiselede in april bekend maakten dat ze op 1 januari 2025 tot één nieuwe – en vooral grotere – gemeente wilden samensmelten, kreeg de fusiegedachte in regio Tielt extra brandstof. Sindsdien komt op zo goed als alle gemeenteraden in de regio vanuit de oppositie regelmatig de vraag of een mogelijke fusie ook bij hen aan de orde kan zijn. En of er gepraat wordt.

Tielt, Meulebeke en Pittem hebben ondertussen, al dan niet afzonderlijk, enkele eerste verkennende gesprekken met elkaar achter de rug, maar de drie burgemeesters benadrukken unisono dat concrete plannen vooralsnog niet aan de orde zijn. Of ze al met drie samen aan tafel hebben gezeten, wil niemand bevestigen.

“We gaan allen door een zware financiële crisis. Nu snel een fusie aangaan, lost dat niet op” – Denis Fraeyman, burgemeester Pittem

“Wingene-Ruiselede heeft een en ander aangewakkerd. Dat klopt”, stelt Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “We hebben inderdaad al gepraat, maar afspraken zijn daar nog niet uit voortgevloeid, laat staan intenties of besluiten die een fusietraject mogelijk moeten maken.”

Publiek geheim

Iets wat ook burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) van Meulebeke beaamt. “Het is een publiek geheim dat er gepraat wordt”, zegt hij. “Tielt heeft ons uitgenodigd en wij hebben geluisterd. Dat hebben we trouwens beloofd aan onze gemeenteraadsleden. Vanuit Meulebeke hebben we bij alle aanpalende gemeenten aangeklopt. Sommigen hielden de deur dicht, andere niet.”

“Als het ooit zover komt, dan is mijn mandaat niet belangrijk. Dit doe je voor de burger” – Dirk Verwilst, burgemeester Meulebeke

Een eventuele fusie, ongeacht de partner(s), ziet Verwilst deze bestuursperiode echter niet meer te realiseren. “Daar moeten we onze tijd voor nemen. Wat niet betekent dat we onze ogen en oren niet moeten openhouden. Tien jaar geleden was ik nog een koele minnaar wanneer het over fusies ging, nu heb ik mijn mening volledig herzien.”

“Straks zal het voor gemeenten van onze grootteorde niet meer mogelijk zijn om alle diensten zelf aan te bieden. We moeten durven inzien dat je samen sterker staat, op voorwaarde dat de autonomie van alle participanten behouden wordt.”

Welke rol Dirk Verwilst in een mogelijk fusieverhaal voor zichzelf ziet, laat hij in het midden. “Nogmaals: voorlopig is dit allesbehalve aan de orde. Maar als het ooit zover komt, moet je dit los van een mandaat zien. Dergelijke verhalen moet je voor de burger schrijven.”

Geen momentum

Denis Fraeyman (CD&V), burgemeester van Pittem, reageert dat zijn gemeente al met verschillende buren informele gesprekken heeft gevoerd. “Deze week nog met Wingene”, zegt hij. “We luisteren, maar vergevorderd zou ik het zeker niet durven noemen. Op termijn moet een fusie kunnen, maar dan wel op de juiste manier, met respect voor alle partijen en volledig in evenwicht.”

“Er is een duidelijk kader nodig waarin fusies kunnen gebeuren. Nu is het veel te vrijblijvend” – Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester Tielt

Nu is het momentum mijlenver weg, vindt Fraeyman. “We gaan allemaal door een zware financiële crisis, snel-snel fusioneren zal daar geen oplossing voor bieden. We moeten goed afwegen wat de pro’s en contra’s zijn en welke partner de beste is. Op dat vlak is de fusie tussen Wingene en Ruiselede een goeie testcase. Daar kunnen we veel uit leren.”

Heldere normering

Luc Vannieuwenhuyze pleit dan weer voor een duidelijk kader. “De Vlaamse overheid voorziet in een procedure om een fusie aan te gaan, maar er is geen heldere normering. Wat is het minimum aantal inwoners dat een fusiegemeente moet tellen? Dat ligt niet vast. Het is allemaal erg vrijblijvend. Tielt telt nu iets meer dan 20.000 inwoners, het nieuwe Wingene-Ruiselede zal daar ook op afklokken. Maar zal dat in de ogen van Vlaanderen straks nog voldoende zijn?”

De vraag of het binnen afzienbare tijd tot een fusie zal komen, wil de Tieltse burgervader voorlopig niet beantwoorden. “Momenteel hebben we met onze buren al een zeer goeie relatie”, benadrukt hij. “Binnen het overlegorgaan Midwest werken we hecht samen en ook op politioneel en hulpverleningsvlak zijn er goeie banden. Laat ons die behouden en met elkaar blijven spreken.”

Nog dit, mócht het ooit tot een fusie tussen de drie buren komen, dan zou die in één klap iets meer dan 38.000 inwoners hebben.