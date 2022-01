Site vanlandschoote in Alveringem: Extra parking en/of woonkavels als opties

Er is nogal wat te doen rond de heraanleg van de site Vanlandschoote in de Oude Fortemstraat. Schepen Albrecht pleit voor de aanleg van een grote nieuwe parking. Hij vond geen steun bij partijgenoten Liefooghe en Avonture die er twee bouwkavels willen.

Burgemeester Liefooghe zegt dat hij absoluut niet tegen het voorstel van zijn collega Johan Albrecht is, om als de mogelijkheid zich voordoet, extra parkeergelegenheid te creëren. In de Oude Fortemstraat wil hij wel twee vrije bouwkavels realiseren, naar eigen zeggen omdat die stilaan zeer schaars worden.

“Er zijn weliswaar de nieuwe woongelegenheden in de Hoogstraat (5) en in de Putstraat (16) maar in de Putstraat is het de projectontwikkelaar die de stijl van de woningen bepaalt en niet de koper. Het gaat inderdaad maar om twee nieuwe woningen in de Oude Fortemstraat, maar dat zijn dan toch opnieuw twee gezinnen die we verwelkomen. Om efficiënt met de ruimte om te gaan, kiezen we voor koppelwoningen van elk ruim 400 vierkante meter. Het is trouwens de bedoeling om alsnog extra parking in het plan op te nemen!”

Schepen Johan Albrecht (Gemeentebelangen). (foto AB)

“Er zullen minder plaatsen over blijven dan in het voorstel van schepen Albrecht, maar tegen de straat zie ik toch mogelijkheden”, zegt de burgemeester. Johan Albrecht stelt dat hij niet tegen nieuwe woningen is, maar dat een kans zoals in de Oude Fortemstraat zich nooit meer zal voordoen.

“Alveringem heeft een zeer actief verenigingsleven. Bij grote(re) evenementen staat de hele buurt vol met wagens. Er is dan zoveel druk op de smalle Nieuwstraat dat het niet meer verkeersveilig is. Een grote nieuwe parking pal naast het centrum – met tot 30 plaatsen – zou een oplossing zijn”, oordeelt hij.

Unieke kans

Oppositieraadslid Bart Niville (N-VA) die in de nabij gelegen Kwellemolenstraat woont, steunt het voorstel van schepen Albrecht. “Niet omdat ik in de oppositie zit, maar omdat het inderdaad een unieke kans is. De straten rond de Rethorica kunnen heel druk zijn, bij sportactiviteiten, grote eetfestijnen, schoolfeesten, een grote begrafenis in de kerk, noem maar op.”

Oppositieraadslid Bart Niville (N-VA). (foto AB)

“Feit is ook dat er 10 parkeerplaatsen rond de kerkhofmuur geschrapt zijn en twee plaatsen in de Putstraat. Ook dat heeft impact. Of twee nieuwe woningen opwegen tegen de mogelijkheid van 25 à 30 extra parkeerplaatsen, daarover kan je discussiëren.”

Om ook de mening van de omwonenden te kennen, trokken wij naar de Nieuwstraat zelf waar we lukraak bij vijf woningen aanbelden.

Verbetering

Vier huishoudens ijverden voor extra parking. “Ik zet mijn wagen nooit meer in de Nieuwstraat”, zegt Fernand Maerten. “Vier keer werd de zijkant geramd. Ik hoor trouwens dat de dokter zijn autospiegels reeds 2 keer werden afgereden. “Bij grote evenementen zetten mensen hun wagen werkelijk overal, met het risico ook op een boete. De extra parking ware zeker een verbetering”, zegt Roos Bruneel.