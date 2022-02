Site Bramier wordt thuisbasis brandweer Lauwe en Marke: “Samenvloeiing blijft uitdaging”

Lauwe Het bruist op de gloednieuwe site Bramier. De bedrijvenzone in aanleg, gelegen tussen de Dronckaertstraat en de Spoorwegstraat, onderging een heuse transformatie en de eerste koper staat klaar om te bouwen: de nieuwe brandweerkazerne voor Lauwe en Marke.

Van een hotspot voor de productie van tegels en dakpannen in 1920 tot de uitvalsbasis van ultramoderne kmo’s en brandweerploegen: de metamorfose van de site Bramier nam heel wat tijd in beslag, maar is op zijn minst indrukwekkend te noemen.

“In 2015 besloot Menen een deel van de site aan te kopen om er ruimte te ontwikkelen voor bedrijven en ondernemingen”, zegt burgemeester Eddy Lust. “Tijdens het plannen legde de stad er de nadruk op dat vervuilende industrie en druk verkeer uit den boze waren. Er moest worden gewerkt rond een harmonie waar ondernemen en natuur hand in hand konden gaan.”

Dat laatste onderschrijft Leiedal-voorzitter Wout Maddens: “We moeten komaf maken met het versnijden van open ruimtes en moeten durven werken rond reconversie van wat er al is. Duurzaam ontwikkelen is de toekomst en zo konden we hier plaats maken voor tien ondernemingen en zelfs enkele eenheden waar wonen en werken zal worden gecombineerd. Het terrein gaat naadloos over in het achterliggende natuurgebied, en de vraag is nu al groter dan het aanbod. De verkoop is opgestart.”

Samenvloeien

Vooral de mannen en vrouwen van hulpverleningszone Fluvia keken hunkerend uit naar de definitieve indeling: het eerste gebouw dat er zal worden neergepoot wordt de nieuwe kazerne waar de posten van Lauwe en Marke zullen samenvloeien.

“Het gebouw wordt op een ecologische, functionele en vooral menselijke manier gebouwd”, zegt zonecommandant Jan Leenknecht. “Onze mensen en ons materiaal moeten in de best mogelijke omstandigheden worden gehuisvest en dit nieuwe gebouw zal daarvan een mooi voorbeeld zijn. Daarom komt er ook een sportruimte, waar onze mensen aan hun fysieke paraatheid kunnen werken. Twee posten laten samenvloeien is en blijft een uitdaging, maar dankzij verschillende werkgroepen kunnen we dit zo vloeiend mogelijk laten verlopen.”

2,3 miljoen

Voor het nieuwe brandweergebouw is een bedrag van 2,3 miljoen euro uitgetrokken. Verwacht wordt dat de eerste ploegen er vanaf begin 2023 zullen kunnen uitrukken. Bij het plaatsen van de eerste spadesteek waren zowel de brandweerlieden als afgevaardigden van de regionale besturen aanwezig.

(CL)