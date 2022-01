Sint-Laurentiuskerk in Heuvelland wordt omgebouwd tot ontmoetingscentrum: “Kerk moet thuis worden voor alle verenigingen”

Tegen het voorjaar van 2024 moet de Sint-Laurentiuskerk van Kemmel volledig omgebouwd zijn tot een nieuw ontmoetingscentrum voor het centrumdorp van Heuvelland. “Het aanbestedingsdossier van de verbouwing van de kerk komt eind deze maand op de gemeenteraad, architecten en diensten leggen er momenteel de laatste hand aan”, zegt burgemeester Wieland De Meyer. Gezien het kostenplaatje van twee miljoen zijn de verwachtingen hoog.

De start van de werken is voorzien voor aanvang van de zomer. De plannen, zoals die nu op tafel liggen, spreken van anderhalf jaar werk. De opening is dus wellicht in voorjaar van 2024. Aan de hoofdingang van de kerk komt een glazen deur en er is verder een nieuwe toegang voorzien aan de zuidkant die verbonden wordt met een aan te leggen tuin voor buitenevenementen.

De grootste veranderingen gebeuren binnen in de kerk. Zo wordt in de linker- en middenbeuk een grote zaal gebouwd. Daarvoor komt een kleinere zaal en kitchenette. Op vraag van de parochiegemeenschap komt er een stille ruimte. Ook de tekenacademie krijgt er voldoende ruimte. Met argusogen zal de oppositiepartij CD&V Heuvelland het dossier opvolgen. “De kerk van Kemmel moet een thuis worden voor de Heuvellandse verenigingen”, weet Nathan Duhayon, voorzitter van CD&V Heuvelland. “We willen dat het gebruik van het ontmoetingscentrum zo laagdrempelig mogelijk is en in de eerste plaatst ten dienste staat van de inwoners zelf.”

Nathan Duhayon. (foto EF)

“Ook duurzaamheid is voor ons essentieel. De kerk is een groot en oud gebouw. Goede isoleren zal ervoor moeten zorgen dat het energieverbruik tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast we vragen om de mogelijkheid te onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen.” CD&V Heuvelland vraagt zeker naar een doordacht parkeerbeleid. “Als er evenementen plaatsvinden in de kerk, moet er voldoende parking zijn zodat de buurt niet overstelpt wordt. Ook een goede akoestiek mag niet ontbreken.”

Nieuw kerkenbeleidsplan

Ondertussen denkt burgemeester Wieland De Meyer al verder dan dit dossier. “We willen dit jaar ook starten met een nieuw kerkenbeleidsplan, om ook het debat over de toekomst van de andere kerken op te starten. We hadden een beleidsplan uit 2014, maar dat is ondertussen reeds gedateerd door de snelle evolutie in het kerkenlandschap. Het nieuwe kerkenplan moet nog opgestart worden en zal nog veel overleg vragen met parochie, kerkfabrieken, inwoners en het bisdom. Wij staan in elk geval open voor suggesties en voorstellen van iedereen.”

Burgemeester Wieland De Meyer. (foto EF)

Voor het project van de Sint-Laurentiuskerk zijn de eerste subsidies ondertussen binnen. Vlaanderen kende al 230.000 euro subsidies toe vanuit cultuur voor dit project.

(MD)