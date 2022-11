Simon Lagrange zit een decennium op de burgemeestersstoel: “Graag derde ambtstermijn”

Burgemeester Simon Lagrange (38) zit binnenkort tien jaar in het zadel: een uitgelezen moment voor een blik op verleden, heden en toekomst van de burgervader. “De grootste uitdagingen voor de nabije toekomst zijn ongetwijfeld de energiecrisis en de stijgende inflatie,” aldus burgemeester Lagrange.

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 mogen gerust historisch genoemd worden. Na 36 jaar alleenheerschappij, zakte CD&V nipt onder de 50 procent van de stemmen. Een coalitie tussen aloude oppositiepartij VLD – toen net omgedoopt tot Open Zulte – en de nieuwe partijen N-VA en Gezond Verstand Zulte was snel gesmeed.

“Die verkiezingsdag kan ik me niet zo goed herinneren, het is een beetje een waas”, zegt Simon Lagrange. “De belangrijkste factoren voor onze overwinning waren inderdaad het opkomen van twee nieuwe partijen en de keuze om het label van VLD achter ons te laten. Als Open Zulte konden we goeie kandidaten aantrekken die zich anders meer geremd voelden om kleur te bekennen. Ik vind dat we de jaren voordien ook goed oppositie gevoerd hadden en zo trokken we toch met goeie hoop naar de verkiezingen. Maar dat hadden we in 2006 ook en toen haalden we maar 8 van de 23 zetels, toen werd ik voor het eerst gemeenteraadslid. In 2012 was ik uiteraard erg blij met het resultaat maar anderen van de partij waren echt euforisch, voor hen was dit al hun zesde of zevende gemeenteraadsverkiezing en voor het eerst hadden ze iets te vieren.”

Negatieve reacties

Begin 2013 werd Lagrange ingezworen als burgemeester, toen was hij net 29 en een van de jongste burgemeesters van het land. “In de beginperiode kwamen er best wel wat negatieve reacties”, gaat Lagrange verder. “Ergens begrijpelijk want de grootste partij zat plots in de oppositie. Mensen noemden me een snotneus en gingen er vooral van uit dat de coalitie wel snel uit elkaar zou vallen. Daarom heb ik me van in het begin voorgenomen om altijd goed samen te werken, zowel binnen de partij als in de coalitie. Politiek is ploegsport. Daarnaast was het mij ook nooit gelukt zonder de steun van mijn vrouw. We leerden elkaar kennen in 2011, toen ging al veel van mijn tijd naar de politiek. Ze kende mijn ambitie om burgemeester te worden en is mij altijd blijven steunen.”

In 2018 groeide Open Zulte door tot een absolute meerderheid maar behield de coalitie met N-VA en GVZ. “De tweede legislatuur is wel totaal anders dan de eerste, zeker de laatste periode. Voor mij begon het eigenlijk al begin 2020 toen ik een maand out was door een longontsteking. Kort nadien kwam de coronacrisis. In die periode heb ik geleerd dat we gewoon door moeten doen, soms heb je wind mee en soms heb je wind tegen.”

De gemeenteraadsverkiezingen van 2024 beloven met de afschaffing van de opkomstplicht en de opkomst van alweer een nieuwe partij, Vlaams Belang, erg interessant te worden. “We zullen de mensen dubbel moeten overtuigen. Onze ambitie is uiteraard om verder te besturen maar ons resultaat van 17 zetels in 2018 was echt uitzonderlijk, dat evenaren wordt moeilijk. Als de kiezer het toelaat dan doe ik graag een derde ambtstermijn en daarna zien we wel.” (JF)