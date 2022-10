Sien Vandevelde (25) is kandidaat-voorzitter voor Jong CD&V:“Verruwde politiek schrikt jongeren af”

“You ain’t Sien nothing yet”, met die catchphrase wil de Kortrijkse Sien Vandevelde na het regionale en lokale nu ook het nationale politieke toneel bestormen. Ze maakte dinsdagmorgen haar ambities bekend om het voorzitterschap op te nemen van JONGCD&V. Sammy Mahdi, die momenteel hoge ogen gooit als nationaal voorzitter, is een bekende voorganger. Het doek over de verkiezing valt in de eerste week van december.

Sien Vandevelde is ondanks haar jonge leeftijd gepokt en gemazeld in de politiek. Haar mama en grote voorbeeld Franceska Verhenne was jarenlang OCMW-raadslid. En zelf is ze actief in alle contreien van de politiek. Zo is ze lid van de nationale partijraad, van de provinciale partijraad en provinciale voorzitter JONGCD&V. Die provinciale titel wil ze maar wat graag inruilen voor een nationale voorzittersrol, bij de jongerenbeweging van bestuurspartij CD&V. Begin dit jaar greep Sien nog samen met Felix De Clerck naast het voorzitterschap van de CD&V-fractie in Kortrijk, die eer viel toen te beurt aan Mia Cattebeke en Siska Buysschaert. In het dagelijkse leven is Sien Vandevelde sinds 2019 werkzaam als parlementair medewerker van Waregems burgemeester en Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem. Die kondigde in juli zijn politieke exit aan, na de verkiezingen van 2024.

Met twee richting de eindmeet

JONGCD&V is sinds twee weken op zoek naar een nieuwe voorzitter, toen liet Kevin Maas verstaan zich op andere projecten te willen focussen. Momenteel neemt Oost-Vlaming Robin De Cubber de honneurs waar. Zijn ambitie is echter niet om aan te blijven in die hoedanigheid dus stond de positie voor ‘Jongerenvoorzitter CD&V’ tot afgelopen zondag vacant. Twee jonge ‘tsjeven’ stuurden hun motivatiebrief in. De Antwerpse Audrey Van Doorselaer en Sien Vandevelde uit Kortrijk. Die laatste ziet haar kans schoon om naast het lokale niveau ook op het nationale niveau haar stempel te drukken.

Sammy Mahdi levert al fantastisch werk bij de moederpartij: hij inspireert me

“Ik zie met lede ogen aan hoe de partij wegzakt in de peilingen. Het kan zo niet verder en ik wil niet langs de zijlijn toekijken. Sammy Mahdi levert al fantastisch werk bij de moederpartij en hij inspireert me om hetzelfde te kunnen doen bij de jongerenpartij,” aldus Sien. In de laatste peilingen schermt de ooit zo machtige bestuurspartij met de 10 procent, een historisch dieptepunt. Toch begraaft Sien de strijdbijl nog lang niet. “Ik geloof er rotsvast in een heropstanding van de Christendemocratie. Mijn overtuiging is dat onze ideologie het antwoord is op de maatschappelijke problemen. We zijn nog te weinig trots om ‘tsjeef’ te zijn.” Jongerenpartijen kunnen de laatste jaren steeds minder wegen op het beleid, maar daar ziet Sien kansen. “We moeten het lerend geweten zijn van de partij. Steeds kritisch zijn op alles wat de moederpartij doet, en waar nodig ook publiek ongenoegen uiten. Maar het is belangrijk om de strijd eerst intern te voeren.”

Jongeren enthousiasmeren

Jongeren lijken ook steeds minder hun weg te vinden naar de politiek en daarom is dat één van de met rood aangestipte punten in de politieke agenda van Sien. “Als ik voorzitter word wil ik vooral de politiek meer naar de jongeren brengen. De enorme verruwing van de politiek schrikt jongeren af. Als jongerenpartij moeten we zelf ook veel voorstellen lanceren die jongeren aanbelangen en zo ook JONGCD&V wat meer tonen richting de jongeren”. Daarnaast wil Sien ook de CD&V op zijn geheel wat verjongen. Het is haar ambitie om zoveel mogelijk jongeren op de kieslijsten van 2024 te krijgen en JONGCD&V in die periode van twee jaar meer op de kaart te zetten.

Nu trekken ze met twee kandidaten richting de eindmeet. Er volgen nog debatten in elke provincie waarna de lokale CD&V’ers kunnen stemmen op hun favoriet. Het West-Vlaamse debat vindt plaats op 13 november in Roeselare. In de eerste week van december wordt bekendgemaakt of Sien de voorzitter van JONGCD&V wordt.