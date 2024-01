Sien Lagae (35) trekt Torhoutse lijst van Groen

Niet Bertrand Vander Donckt, zoals in 2018, maar Sien Lagae zal de Torhoutse lijst van Groen trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober. Bertrand staat op de tweede plaats.

Alleen de twee kopposities werden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij op zaterdagavond 20 januari in zaal De Mazzel in de Zuidstraat bekendgemaakt. De rest van de lijst volgt later.

Ruben Vangheluwe en Bavo Parmentier zetten stap terug

Groen heeft momenteel vier vertegenwoordigers in de gemeenteraad: Sien Lagae, Bertrand Vander Donckt, Ruben Vangheluwe en Bavo Parmentier. Ruben wil de komende jaren focussen op zijn gezin en zijn professionele bezigheden en ambieert bijgevolg voor de komende legislatuur geen mandaat meer. Dat geldt ook voor Bavo Parmentier, maar om een andere reden: hij verhuist na de verkiezingen tijdelijk uit Torhout en zal enkel als steun op de lijst staan.

Bertrand in 2018 de Groen-stemmenkampioen

Sien Lagae (35) woont in de Hogestraat en is rolstoelgebruiker. Bij de verkiezingen van oktober 2018 stond ze tweede op de Groen-lijst en behaalde 461 stemmen. Bertrand Vander Donckt (44), toen kopman, was met 821 stemmen de onbetwistbare stemmenkampioen van de partij. Beiden blijven het komende najaar de kopposities op de lijst bekleden, maar in omgekeerde volgorde.