Shuttlebusjes zullen in 2023 in andere Brugse wijken ingezet worden

In het nieuw bussenplan van De Lijn voor Brugge zullen er vanaf juli 2023 minder bussen door het stadscentrum rijden. De stad wil de drie gratis shuttlebusjes inzetten om bepaalde wijken in de historische binnenstad te bedienen die De Lijn links laat liggen.

De Brugse belastingbetaler hoest elk jaar 600.000 euro op voor de ‘gratis’ shuttlebusjes, die van het station naar de Markt en het Jan van Eyckplen, maar ook van de Louis Coiseaukaai naar het centrum rijden. Daarnaast betaalt de stadskas elk jaar aan De Lijn 210.000 euro voor ‘gratis’ busritjes, als automobilisten hun auto op de parking aan het station stallen.

Dat blijkt na een vraag van raadslid Geert Van Tieghem (N-VA). Hij vroeg tijdens de gemeenteraad maandagavond of de stedelijke bijdrage nog zal verhogen, omdat de prijs van een busticket verdubbeld is en tegen volgend jaar zal verdriedubbeld zijn: “Er rijdt nu al om de drie minuten een Lijn-bus naar het centrum. Waarom beconcurreert de stad de Vlaamse Openbare Vervoersmaatschappij? Overigens is de bezetting van die shuttlebusjes niet zo hoog.”

Monopolie

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wil De Lijn die shuttledienst niet overnemen: “Wij mogen het enkel doen, als we geen tickets vragen. Want De Lijn heeft een monopolie van het betalend openbaar erover. Sinds de uitbreiding van parking ‘t Zand, parkeren er minder automobiisten hun auto aan het station en zitten er dus minder mensen op die shuttlebus. Maar er zijn wel veel mensen die hun auto stallen aan de Coiseaukaai om met zo’n busje naar het centrum te rijden.”

“We onderzoeken momenteel het idee om de shuttlebusjes in te zetten in de Brugse wijken die De Lijn niet bedient, als het nieuw bussenplan medio 2023 in voege treedt. En de stedelijke bijdrage voor de ‘gratis’ tickets voor wie zijn auto parkeert in de stationsparking, hangt af van het aantal passagiers”, aldus de Brugse burgemeester.