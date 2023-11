Schouwen van elektriciteitscentrale Harelbeke gaan voorlopig niet neer

Normaal gezien zouden de twee iconische schoorstenen van de voormalige elektriciteitscentrale op zaterdag 26 november gedynamiteerd worden. Dit is uitgesteld.

Dit wordt gemeld op de facebookpagina van burgemeester Alain Top (Vooruit): “De schouwen van de elektriciteitscentrale in Harelbeke gaan zaterdag 26 of zondag 27/11 niet plat! De juiste datum wanneer ze gedynamiteerd worden, wordt pas medegedeeld als aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan en het plan is goedgekeurd. Binnenkort dus meer nieuws via de officiële kanalen van de Stad Harelbeke.”

De opvallende dieselcentrale van Harelbeke met de twee opmerkelijke schoorstenen van 75 meter hoog, werd in 1977 in dienst genomen door de West-Vlaamse Energiemaatschappij. Het werd later de Elektriciteitscentrale van Luminus/WVEM en nog later de broedplaats met nesten van slechtvalken in een van de witte torens. In 2012 werd de installatie gesloten wegens niet langer rendabel. Sindsdien stond het gebouw leeg.

De gebouwen en het terrein werden gekocht door Bvba Bouwmaterialen Pierre Verschuere Harelbeke, die de nestplaats verzekerde. Zoon Pol Verschuere haalde de bak van de elektriciteitscentrale naar beneden, voorzag hem van verse kiezel én een ringluik, en liet de bak door Restauratiewerken BVBA G. Bosch op de toren plaatsen. Later verhuisden de valken naar de toren van de Sint-Salvatorkerk.

De nieuwe eigenaar had plannen voor de site. “De torens moeten ruimte maken voor kades voor laden en lossen. De gebouwen zelf van de Elektriciteitscentrale blijven staan”, aldus zoon Pol. “We zijn nu bezig met de verhuizing van ons bedrijf vanuit de Overleiestraat waar het de voorbije 120 jaar was gevestigd.” µ

Plaatselijk goed doel

De twee torens verdwijnen dus definitief en Bouwmaterialen Pierre Verschuere & Co en Stad Harelbeke willen daarrond een klein evenement organiseren. “Dynamiteren is op zich al spectaculair, dus een klein en spectaculair evenement hoort daarbij”, aldus Eerste schepen Francis Pattyn (CD&V).

“Wat het precies wordt zit nu nog in overleg met de eigenaars. We denken aan speciale uitkijkplaatsen met drankje en hapje, langs de Leie en op de nabije brug, gekoppeld aan een plaatselijk goed doel. Het mag dus een memorabele en spectaculaire gebeurtenis worden. Het is tenslotte een stuk geschiedenis die met het slopen van de torens verdwijnt. Een beroemd stuk skyline aan de Vaarnewijkstraat verdwijnt.” De firma die de sloopweken doet is gespecialiseerd in het gebruik van springstoffen. “Er wordt gewerkt met een ruime veiligheidsperimeter zodat alles zonder veel risico vlot kan verlopen.”

“Voor alle duidelijkheid: aan alle veiligheidsvoorschriften moet voldaan zijn, en het plan moet goedgekeurd worden”, aldus de burgemeester.