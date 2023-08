Scherpe kritiek van Open VLD op het financiële beleid van LDD in Middelkerke: “Het gevoel dat we op een financiële zeepbel zitten”

Open VLD Middelkerke reageert op de verontrustende schuldenlast van 4.047 euro per inwoner waardoor Middelkerke de grootste schuldenlast van heel Vlaanderen heeft. Gemeenteraadslid Franky Annys (Open VLD) benadrukt dat de cijfers zorgwekkend zijn, vooral omdat de autofinancieringsmarge niet zo gunstig is als in de vorige beleidsperiode. Hij wijst op een boekhoudkundige truc, waarbij de verkoop van garage Omnia is gebruikt om de begroting en zo de autofinancieringsmarge kunstmatig te verbeteren.

Momentopname

Onder het vorige bestuur was de schuld per inwoner gedaald tot een relatief lage 2.075 euro, maar volgens het recente rapport verschenen in De Tijd is de schuld gestegen naar 4.047 euro per inwoner. De oppositie waarschuwt dat deze schuld slechts een momentopname is, en dat er tegen eind 2024 mogelijk nog een grotere schuldenlast zal zijn.

Een van de belangrijkste punten van kritiek is de manipulatie van de autofinancieringsmarge, waarbij de inkomst van de verkoop van garage Omnia aan een niet realistische prijs wordt begroot. Dit zorgt ervoor dat de financiële situatie er beter uitziet dan het in werkelijkheid is. Bovendien heeft het bestuur de bouw van het nieuw gemeentehuis uitgesteld wegens een gebrek aan budget, maar keurde het wel een hoogbouw project rond het bestaande gemeentehuis goed. Hierdoor zal het MAC (het aangrenzende administratief centrum) tegen de vlakte moeten en zal het volgende bestuur verplicht worden een nieuw gemeentehuis te bouwen, wat de schuldenlast verder zal verhogen.

Belastingdruk

Een ander punt van kritiek is de bewering van de burgemeester dat de belastingdruk niet is verhoogd. Open VLD stelt dat hoewel één gemeentebelasting lichtjes is verlaagd (de personenbelasting is van 6% naar 3% gebracht), tal van retributies, belastingen en taksen juist zijn verhoogd. De belofte om de personenbelasting naar 0% te brengen is nog steeds niet waargemaakt. Bovendien twijfelt de oppositie aan de begrootte inkomsten van het nieuwe casino, aangezien 30 jaar een lange tijd is om op te vertrouwen.

Investeren en renoveren

Open VLD benadrukt dat het belangrijk is om te blijven investeren en innoveren. “Op je eieren blijven zitten is niet goed, stilstaan is achteruit gaan. Net zoals in een bedrijf moet je blijven investeren en innoveren. Je kan inderdaad geen omelet bakken zonder eieren te breken, maar windeieren leggen daarentegen is iets wat wij met zijn allen hier in Middelkerke best kunnen missen”, zegt Franky Annys.

“Wij hebben het gevoel dat wij met dit huidige bestuur op een financiële zeepbel zitten. Niemand hangt graag aan bretellen te spartelen, laat staan aan een zijden draadje. Het nieuwe casino is nog niet geopend, maar onze burgemeester is nu reeds aan het gokken met de centen van de Middelkerkse belastingbetaler”, luidt het. (PG)