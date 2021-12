Schepenwissels in Kuurne: Bram Deloof schuift op, Johan Bossuyt neemt afscheid, Els Verhagen komt erbij

Op de gemeenteraad van donderdag 16 december heeft Els Verhagen (Groen) de eed afgelegd als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van de gemeente Kuurne. Daardoor wordt ze ook toegevoegd aan het Kuurnse schepencollege. Bram Deloof (N-VA) vervangt zijn afscheidnemende partijgenoot Johan Bossuyt als tweede schepen. De schepenwissels stonden al voor aanvang de legislatuur vast.

De 56-jarige Els Verhagen heeft donderdagavond voor OCMW-raadsvoorzitter Chris Delneste (CD&V) de eed afgelegd als nieuwe voorzitter het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Daarmee volgt ze Bram Deloof (N-VA) op die tweede schepen wordt, als vervanger van de afscheidnemende Johan Bossuyt (N-VA). Ook Bram Deloof legde daarvoor donderdag de eed af bij burgemeester Francis Benoit (CD&V). De schepenwissel gaat wel pas op 1 januari 2022 effectief in.

Bram Deloof (40) neemt alle bevoegdheden van Johan Bossuyt over en wordt zo schepen van onder meer Feestelijkheden, Lokale Economie, Dierenwelzijn, Kinderopvang en Ruimtelijke Ordening wat het luik vergunningen betreft. Els Verhagen wordt als voorzitter van het BCSD toevoegd aan het schepencollege, maar is geen schepen in de strikte zin van het woord.

De wissels binnen het Kuurnse schepencollege maakten deel uit van het akkoord dat CD&V, N-VA, Groen en Vooruit na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vonden. Toen al stond vast dat Johan Bossuyt (64) halverwege de bestuursperiode afscheid zou nemen als schepen. In augustus dit jaar kwam er wel nog een onverwachte aankondiging over een schepenwissel toen Ann Messelier (47, CD&V) haar plaats afstond aan de jonge Willem Vanwynsberghe (25). En in oktober 2020 verving Annelies Vandenbussche (40, Vooruit) Francis Watteeuw (50) die koos voor een nieuwe professionele uitdaging.

Het college van burgemeester Francis Benoit bestaat voortaan dus uit Willem Vanwynsberghe, Bram Deloof, Annelies Vandenbussche en Jan Deprez, met Els Verhagen als toegevoegd schepen.

Ook binnen het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst ziet er vanaf 1 januari iets anders uit. Carine Debrouwere komt er namens CD&V in de plaats van Katelijn Debruyne, Lawrence Bouckaert vervangt André Vandenheede. Ook zij legden donderdag de eed af, zij het achter gesloten deuren.