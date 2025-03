Schepencollege van Waregem herbekijkt banden met Gatsibo na problemen in Rwanda: “We zullen een opschorting van samenwerking voorstellen”

Na nieuw oorlogsgeweld en het opblazen van de diplomatieke banden tussen Rwanda en België, bekijkt het Waregemse schepencollege om de samenwerking op te schorten met partnerstad Gatsibo.

Het decennialange conflict in Oost-Congo laaide begin dit jaar opnieuw op toen M23-rebellen de Congolese miljoenenstad Goma innamen. Goma ligt in het grensgebied met buurland Rwanda, dat M23 steunt en ook zelf 4.000 zwaarbewapende militairen naar Oost-Congo stuurde. De Kamer veroordeelt het geweld en vroeg aan de regering om Europese sancties in te voeren tegen Rwanda.

Het nieuws van eventuele Europese stappen zette kwaad bloed in Rwanda. Maandag maakte de Rwandese minister van Buitenlandse Zaken bekend dat de diplomatieke banden worden verbroken en dat alle Belgische diplomaten persona non grata zijn, en dus zo snel mogelijk het Afrikaanse land moeten verlaten. Maxime Prévot, Belgisch minister van Buitenlandse Zaken (Les Engagés), nam meteen tegenmaatregelen.

“Disproportionele beslissing”

“Prévot betreurt de “disproportionele” Rwandese beslissing en kondigde gelijkaardige represailles aan: de Rwandese zaakgelastigde ad interim wordt op het matje geroepen en alle Rwandese diplomaten in België worden voortaan als ongewenst beschouwd – zij moeten het land uit”, klonk het in De Standaard. Welke gevolgen deze diplomatieke rel heeft op de ontwikkelingssamenwerking is nog niet gekend.

Lokale besturen zitten alvast niet stil. Waregem bijvoorbeeld heeft al sinds 1987 een stedenband met Gatsibo, een district in het oosten van Rwanda. Vorig jaar keurde de gemeenteraad een voorstel goed om de komende vijf jaar projecten op te zetten rond gezondheidszorg. In samenwerking met het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis en Hogeschool Vives worden training en educatie aangeboden rond vroed- en verpleegkunde.

Situatie slechter

Schepen van Mondiaal Beleid Pietro Iacopucci (CD&V) bevestigt dat de stedenband herbekeken wordt. “Op de volgende gemeenteraad zullen we een opschorting van de samenwerking voorstellen, maar we zijn het dossier nog aan het afwerken. Veel details kunnen we nog niet kwijt. We zijn er wel al langer mee bezig. De beslissing van deze maandag was niet de oorzaak, maar toont wel dat de situatie opnieuw verslechtert.”