Schepencollege slaat mea culpa en behoudt boterhammen in buitenschoolse kinderopvang

Het schepencollege van Langemark-Poelkapelle trekt zijn beslissing om de boterhammen in de buitenschoolse kinderopvang Het Buitenbeentje af te schaffen terug in. CD&V had daarover al felle kritiek geuit op de laatste gemeenteraad en het artikel in deze krant zorgde voor een storm aan verontwaardigde reacties.

Burgemeester Dominique Cool (N-VA) kondigde de beleidswijziging aan via Facebook. “Fouten zijn en blijven menselijk”, start hij zijn uitleg. “De berichtgeving in De Krant van West-Vlaanderen over de laatste gemeenteraad mist zijn effect niet. Verschillende leden van Team Nieuw Bestuur werden aangesproken over de stuutjes en over hoe de kindjes uit ons dorp wel niet misdeeld zouden zijn… En die misnoegdheid is deels terecht.”

Meer met minder

Volgens de burgemeester was de beslissing om te stoppen met boterhammen ingegeven door een nieuwe wijze van subsidiëring vanuit Vlaanderen. “We zullen meer moeten doen met minder middelen”, aldus burgemeester Cool. “Omliggende gemeentes of steden die helemaal geen kinderopvang zelf organiseren, laat staan vieruurtjes verzorgen, zullen wel mooie cadeaus krijgen terwijl wij op de kleintjes zullen moeten letten om onze kinderopvang overeind te houden, wat we trouwens allemaal willen. Onze administratie kreeg de opdracht om dit voor te bereiden en met voorstellen te komen om efficiënter onze toekomstige, meer beperkte middelen in te zetten.”

“Kinderbegeleider is een knelpuntberoep. De begeleiders die we hebben in onze buitenschoolse kinderopvang zetten zich met hart en ziel in voor de kinderen. We komen echter handen tekort, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Het vieruurtje kwam zo in het vizier en dit werd met een deels verkeerde veronderstelling voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De impact en de percepties die dit teweegbrachten, hebben we onvoldoende ingeschat”, geeft de burgemeester toe.

Mea culpa

Maandag besliste het schepencollege dan ook unaniem om de beslissing terug te schroeven. “Voor de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang blijven er dus vieruurtjes. Er wijzigt niks aan onze dienstverlening. Als het fout zit, moeten we dat durven erkennen en dat doen we dan ook samen met de leidinggevenden uit onze organisatie. Wie geen fouten maakt, werpe de eerste steen. Desalniettemin nogmaals mea culpa namens het ganse college voor de ophef.”