Schepen Wout Maddens zet eerste spadesteek voor nieuw project ‘Plein Publiek’

Kortrijks schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (TBSK) heeft vanochtend symbolisch de eerste spade in de grond gestoken van het nieuwe woonproject ‘Plein Publiek’. Hij deed dat samen met Kristof Vanfleteren, CEO van projectontwikkelaar ION. Met ‘Plein Publiek’ schakelt de heropwaardering van de noord-zuidas in Kortrijk opnieuw een flinke versnelling hoger. ‘Plein Publiek’ wordt een mix van 52 duurzame appartementen, 54 studentenkamers en vier handelspanden. Tussen de gebouwen en de Sint-Rochuskerk komt een gloednieuw plein. De eerste bewoners worden begin 2027 verwacht.

Op de werf van ‘Plein Publiek’, aan de hoek van de Doorniksewijk met de Boerderijstraat, gonst het van de bedrijvigheid. Ook schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens trok vanochtend zijn laarzen aan en gaf met een stevige spadesteek het symbolische startschot van de eigenlijke bouw. Projectontwikkelaar ION heeft de voorbije maanden al de paalfunderingen laten uitvoeren en er is gestart met de werken voor het BEO-veld. Hoofdaannemer Govaere start in de komende dagen met de grote graafwerken en dus de feitelijke opbouw van ‘Plein Publiek’.

“Het project zal de buurt een subtiele nieuwe aanblik geven”, zegt Kristof Vanfleteren, CEO van ION. “De architecten van CAAN hebben dan ook gekozen voor een variatie aan gevelstijlen, in verscheidene kleuren. De verschillende groottes en kwaliteitsvolle afwerking van de appartementen geven elk gebouw een unieke touch. Concreet bestaat het project uit zes nieuwe gebouwen en een gezonde mix van verschillende soorten woonmogelijkheden: van appartementen over woningen tot studentenkamers.”

“Samen vormen ze een mooi geheel rond de Sint-Rochuskerk. Tussen de kerk en de nieuwe gebouwen komt ook een gloednieuwe ontmoetingsplek: het Bellemanplein. Met dit publiek toegankelijk plein, waar je rustig zal kunnen zitten of iets eten en drinken, geven we wat ruimte terug aan de Kortrijkzanen.”

Verkoop loopt als een trein

Nog voor de eerste steen is gelegd, zijn alle studentenkamers en bijna de helft van alle appartementen al verkocht. Dat hoeft volgens projectontwikkelaar ION niet te verbazen. Kortrijk is niet alleen steeds meer populair als studentenstad, het trekt ook een steeds jonger publiek aan, met zowel starters als jonge gezinnen die terugkeren naar de Groeningestad.

Daarnaast toont ook een kapitaalkrachtiger publiek meer interesse. Zij zijn vooral op zoek naar meer comfort en luxe, wat ze terugvinden in een project als Plein Publiek. Dat Kortrijk ruimte maakt voor ondernemerschap en werk maakt van dynamische stadsdelen zoals de Doorniksewijk, is daar niet vreemd aan. Het inwonersaantal steeg de voorbije jaren sterker dan verwacht en zal ook de komende jaren blijven stijgen.

“De tewerkstellingsgraad in Kortrijk is groot”, zegt Arno Vermote, project developer van ION, erover. “Er wordt hard ingezet op stadsvernieuwing. Je vindt er alles dichtbij, van horeca over winkels tot cultuur en sport. Onze ervaring leert dat wie dichtbij of in het centrum van Kortrijk wil wonen, vaak niet wil inboeten op privacy, het gevoel van ruimte en comfort. Daarom zijn er in dit project ook heel wat luxueuze appartementen en zelfs enkele exclusieve penthouses voorzien, met onder andere ruime leefruimtes en zonneterrassen, die een prachtig uitzicht op de stad geven.”