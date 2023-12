Schepen weerlegt kritiek nadat speelplein onder water komt te staan: “Dit was een bewuste keuze”

Een avontuurlijke speelsite, zo werd het aangekondigd. Bij het speelpleintje in de Kattewegel in Rekkem mag je dat wel heel letterlijk nemen. Het staat namelijk zo goed als helemaal onder water, wat heel wat kritiek oplevert. Een constructiefoutje? Neen, de speeltuigen werden bewust in een wadi geplaatst.

Apocalyptisch of avontuurlijk? Je maakt ervan wat je zelf wilt, maar atypisch is het zeker. In de Kattewegel in Rekkem staat een wel heel speciaal speelpleintje. Alle houten klimtuigen staan namelijk in het water. Op de sociale media is daar nu wat ophef rond ontstaan: “Een loze investering, levensgevaarlijk, zonde.”

Aangelegd in wadi

Heel verwonderlijk is het schouwspel echter niet. Het speelpleintje werd door de verkavelaar namelijk aangelegd in een wadi. Met de uitzonderlijke hoeveelheid regen is het dan ook logisch dat er water in het bekken staat. “Als het regent, staat die onder water. Is dat gevaarlijk? Neen, het gaat om een 20 à 30 centimeter water. Dat is dus ook niet permanent”, zegt schepen van Jeugd Kasper Vandecasteele (Vooruit).

“Een kind moet een kind kunnen zijn… en daar mag wat modder bij”

Bij het stadsbestuur wuiven ze de kritiek weg. “Het was een bewuste keuze en het maakt het ook een origineel speelplein. Kinderen moeten kunnen ravotten en spelen. Een kind moet een kind kunnen zijn en daar mag wat modder bij – al zullen sommige ouders dat niet graag horen. Bij de inhuldiging waren de kinderen zelfs teleurgesteld dat de site kurkdroog stond.”

Eigendom van verkavelaar

Sowieso investeerde de stad Menen deze legislatuur heel wat geld in speelpleintjes. Maar liefst 620.000 euro werd er begroot. 15.000 euro daarvan werd geïnvesteerd in deze site. Verkavelaar B4Projects zelf investeerde een even groot bedrag. “In het bestek van de grondwerken zat die investeringsbelofte verwerkt voor de aannemer”, aldus Vandecasteele. “Het speelpleintje is dan ook eigendom van de verkavelaar. Wij zijn in principe niet verantwoordelijk ervoor.”