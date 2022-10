Schepen Patrick Benoot maakt balans op van nieuwe padelvelden: “Tevreden over bezetting”

De padelvelden bij het Ieperse zwembad liggen er nu drie maanden. Tijd om een eerste evaluatie te maken met schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “We zijn tevreden over de bezettingsgraad, maar voorlopig is er geen sprake van extra velden.”

In juli kwamen er in Ieper zeven velden bij: vier aan het zwembad via Stad Ieper en drie bij de tennisclub via Y-Padel. De vier terreinen van de stad worden alsmaar vlotter verhuurd. “We zien een stijgende trend”, weet schepen Patrick Benoot. “In de eerste week van oktober waren er 100 uren bezet en dan spreek ik enkel over particulieren. Ook de sportdienst en scholen maken af en toe gebruik van de accommodatie. We hopen in gans oktober op 300 uren uit te komen en daarmee overtreffen we de verwachtingen. Maandagavond bijvoorbeeld waren de vier terreinen ‘s avonds voor drie uur aan een stuk bezet. Ook over het reservatiesysteem en de kwaliteit van de terreinen horen we positieve geluiden van de gebruikers. De cafetaria krijgt regelmatig padellers over de vloer, dus zij kunnen eveneens hun graantje meepikken.”

In deze periode vallen er door de bomen rond het complex veel bladeren op de velden. “We laten die wegzuigen met een bladblazer maar bekijken hoe we dit efficiënter kunnen oplossen. Ook op het hockeyveld vallen er veel bladeren en op synthetische ondergronden is dat niet ideaal.”

Kleine aanpassingen

Ieper telt nu acht velden, vier van de stad en vier via privé-initiatiefnemers. “Op dit moment is er geen sprake van nieuwe initiatieven. We zullen wel nog kleine aanpassingen brengen aan de huidige velden. Zo zijn we in overleg met een firma voor een racket -en ballenautomaat. Verder willen we nog bankjes plaatsen naast de terreinen voor de spelers en manuele scoreborden installeren.”

Zelf speelt de schepen sinds augustus ook padel. “Ik heb de smaak helemaal te pakken. Via de Facebook-groep ‘Padellen in Ieper aan Zwembad’ proberen we nog meer mensen warm te maken voor deze heel leuke en toegankelijke sport. Ik hoop stiekem dat er ooit een Ieperse padelclub kan uit voortvloeien.” (API)