Schepen Marleen De Soete: “Ontharding en waterbuffering zijn blijkbaar niet van tel”

Naar aanleiding van het artikel ‘Toegang Harendijke wordt groener en veiliger’, klaagt schepen Marleen De Soete een gemiste kans aan. “Ontharding en waterbuffering zijn blijkbaar niet van tel.” Daarmee lijkt het er opnieuw bovenarms op te zitten in het schepencollege van De Haan.

De waterbuffering is volgens de schepen cruciaal voor de wijk, die in het verleden meermaals wateroverlast kende. “Opmerkelijk genoeg werd het studiebureau dat voor de herinrichting werd aangesteld gewoon genegeerd en komt de gemeente nu – vanuit de diensten publieke ruimte en milieu en niet vanuit openbare werken die dit dossier moet opvolgen – zelf met een nogal amateuristisch voorstel op de proppen. Ontharding en waterbuffering zijn blijkbaar van geen tel, da’s bedenkelijk en al zeker geen behoorlijk bestuur. De inwoners van Harendijke verdienen beter dan amateuristische maatregelen als verkiezingspropaganda. Ze hebben recht op een doordachte heraanleg die hen, bovenop de aanpak van de parkeerdruk aldaar, in de toekomst moet beschermen tegen wateroverlast”, aldus de schepen.

Heraanleg dierenpark

Wat de ontharding betreft, is de heraanleg van het dierenpark van Wenduine volgens de schepen ook een gemiste kans geweest. “Onbegrijpelijk dat het ondertussen reeds uitgemeten en ontworpen plan van het studie Haegebaert niet wordt uitgevoerd en er bijvoorbeeld geen waterlopen zullen worden aangelegd in de Wulpjesweg en de Geraniumlaan. Met het amateuristische voorstel om louter wat haagjes aan te brengen, gaat de burgemeester radicaal in tegen de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Dergelijke maatregelen van waterbuffering en ontharding worden immers vanaf september van overheidswege verplicht.”

Geparkeerde auto’s

Burgemeester Wilfried Vandaele reageert: “Toen we in het kader van de inspraakronde ‘Uw Burgemeester Luistert’ in Harendijke waren, hoorden we opnieuw klachten over de vele bezoekers – vaak mensen die in Blankenberge verblijven – die daar parkeren omdat parkeren in onze gemeente kosteloos is. Het probleem werd destijds deels opgelost door van de wijk Harendijke ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ te maken. Dat geldt echter niet voor de toegang tot de wijk, een stuk van de Lemallaan, omdat die ook toegang geeft tot een deel van de wijk dat tot het grondgebied van Blankenberge behoort en Blankenberge niet mee wou. Mensen blijven dus parkeren op de bermen langs het eerste stuk van de Lemalllaan. Vorig jaar gebeurde daar een incident met een fietser die door de vele geparkeerde auto’s het aankomende verkeer niet had gezien. Om die reden wil het Agentschap Wegen en Verkeer, dat eigenaar is van de terreinen, nu hagen en bomen aanplanten. Het Agentschap doet dat op eigen kosten maar vraagt wel dat de gemeente nadien het onderhoud doet. Het schepencollege heeft daarmee ingestemd, zodat de aanplantingen nog dit voorjaar kunnen gebeuren. Eén collega in het schepencollege had een andere visie, maar werd door de collega’s niet gevolgd.”