Schepen Kim Develter zegt volgend jaar de politiek vaarwel: “Ik zal de partij trouw blijven”

Kim Develter (39), de huidige schepen van Sport en Toerisme in Mesen, stopt zijn politieke activiteiten in december 2024. De Mesenaar staat dus niet meer op de verkiezingslijst van zijn partij MLM op 13 oktober volgend jaar. “De politiek heeft me niet voor de volle 100 procent gebracht wat ik verwacht had. Maar ik blik terug op een zeer aangename en leerrijke periode.”

Kim Develter werd in de aanloop van de verkiezingen van 2018 tot driemaal toe gevraagd om zich kandidaat te stellen door burgemeester Sandy Evrard. “Pas de derde keer hapte ik toe. Echter zonder ambitie. Tot die bewuste verkiezingsdag waar ik met 221 voorkeursstemmen niet alleen verkozen werd maar ook eerste schepen werd. Ik kreeg uiteindelijk de bevoegdheden van onder meer sport en toerisme.”

Nieuwe burgemeester

Al vlug ging in de kleinste stad van het land het gerucht de ronde dat Kim op termijn de nieuwe burgemeester zou worden. “Nog voor ik startte als schepen was ik al de gedoodverfde opvolger van Sandy, wat echter nooit mijn bedoeling is geweest. Maar ik ben als geboren en getogen Mesenaar hier goed bekend en word door menig inwoner van Mesen herinnerd aan de politieke loopbaan van mijn beide grootouders.”

“Ik vertrek niet met slaande deuren”

Aan zijn moederskant was dat Jean Deconinck. “Iedereen sprak hem aan als parrain, hij was schepen met Jean Liefooghe als burgervader. Aan vaderskant was er in de jaren 50 René Develter die voor de christendemocratische partij schepen was. Aan mijn beide grootvaders heb ik natuurlijk alleen maar goede herinneringen. Maar voor de partij van pépé René had ik nooit opgekomen.”

Het werd dus met veel overtuiging MLM, de partij die al vele jaren Mesen blauw kleurt. “Ook wanneer ik straks geen politieke verplichtingen meer heb zal ik de partij trouw blijven. Ik vertrek dan ook niet met slaande deuren. Mijn collega’s van het schepencollege en ook onze burgemeester hadden alleen maar begrip voor mijn beslissing.”

Uitkijkpunt

Beetje bij beetje werkte Kim zich in in zijn functie als schepen. “Een aantal bevoegdheden die ik kreeg lagen in de lijn van mijn interesses (toerisme en sport) en mijn job als leerlingenbegeleider in het VTI Ieper (onderwijs). Ik ben ontzettend trots op ons uitkijkpunt op onze Sint-Niklaaskerk. Alsook op de stadswandeling. We kregen daarvoor van overheden als Westtoer voldoende steun. Ook bij het Regionaal Landschap Westhoek laat ik alleen maar vrienden achter.”

Kim wil zeker benadrukken dat het zijn keuze is om met politiek te stoppen en dat er geen druk kwam vanuit het gezin. “Mijn vrouw heeft me de voorbije jaren zeker gesteund en was ook nu nog niet toe aan mijn politiek pensioen. Maar ik twijfelde wel en die twijfel deed me beslissen om te stoppen. Zo worden de twee zonen Jules (9) en Gentiel (7) ouder en zijn ze beiden zeer actief in sport en verenigingen. Tijd maken voor hen wou ik zeker doen. Ook wat voor mezelf als voetballer bij Studax Poperinge en fietser bij de Bosklappers. Voorts wou ik zeker mijn gedrevenheid als leerlingenbegeleider niet zien minderen. Het is een job die ik zeer graag doe en zal blijven doen met veel zin voor opvolging van mijn leerlingen.”

Uit de reeks ontmoetingen van de voorbije jaren blijft die met de Nieuw-Zeelandse ambassadrice zeker bij. “Met Anzac Day was ze steevast op de afspraak. En na verloop van tijd praat je over je familie en vrije tijd zoals je dat doet met je beste vrienden.”

Zwembad

Als schepen van Sport werkte Kim zonder sportfunctionaris en zonder sportaccommodatie. “Maar in de theaterzaal boven ons toeristisch infopunt kon ik toch heel wat Mesenaars verwelkomen om te sporten.”

Uit de vele briefwisseling onthoudt Kim vooral die van een vertegenwoordiger van zwembaden. “Een standaardbrief naar alle gemeenten veronderstel ik. We hebben hier nog geen sporthal, laat staan een zwembad”, besluit Kim Develter.