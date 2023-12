Schepen Jo Neirynck neemt na 18 jaar afscheid van Waregemse politiek

Tweede schepen Jo Neirynck stopt na deze legislatuur met de lokale politiek. Op zondag 13 oktober 2024 zal hij niet meer op de CD&V-lijst staan. Zijn schoondochter, Lisa Bekaert, neemt voor het eerst deel aan de verkiezingen in Waregem.

Na 18 jaar zegt Jo Neirynck (53) de Waregemse politiek vaarwel. Hij was drie legislaturen lang mandataris binnen de Waregemse meerderheid: sinds 1 januari 2007 was hij schepen van Jeugd en Onderwijs, in 2018 kreeg hij er de bevoegdheid Burgerzaken bij. In die hoedanigheid heeft hij de voorbije jaren honderden huwelijken in goede banen geleid. “Ik wil alle Waregemnaren uitdrukkelijk bedanken voor het jarenlange vertrouwen. Ik werd drie keer rechtstreeks verkozen in het schepencollege, wat uitzonderlijk en niet evident is.”

De Desselgemnaar, die ook kabinetsmedewerker bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits is, ambieert bij de aankomende verkiezingen geen nieuw ambt meer. Hij zal op zondag 13 oktober dan ook niet meer op de Waregemse lijst van CD&V staan. “Ik stap niet meer naar de kiezer en wens CD&V Waregem heel veel succes. Zelf ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen.” Wat die zijn, is nog onduidelijk. Neirynck staat open voor elke professionele uitdaging.

Schoondochter

Bij de verkiezingen zal Neirynck zich wel volledig achter Lisa Bekaert, een nieuwe kandidate op de CD&V-lijst én zijn schoondochter, scharen. Lisa is 26 jaar en woont samen met Pieterjan Neirynck in Sint-Eloois-Vijve. Ze is afkomstig uit Ingelmunster, waar haar mama 18 jaar lang gemeenteraadslid voor CD&V was. Lisa werkt als financieel expert bij Bpost.

“Dankzij mijn studies Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent en mijn stage bij de Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten heb ik al jaren een passie voor lokale politiek”, vertelt ze. “Waregem is nu al bijna drie jaar mijn stad, en elke dag ervaar ik hoe fijn het hier wonen is. Alles is nabij, met veel groen en plekjes voor jong en oud. Door de vele verenigingen is er elk weekend wel iets te doen. Ik hoop dat ik de kans krijg om een steentje bij te dragen aan het bestuur van de stad, en het werk van Jo verder te zetten.”

Zelf blikt Neirynck tevreden terug op een aantal realisaties in zijn beleidsdomeinen, zoals het samenwerkingsverband rond buitenschoolse opvang met het Kindercentrum, de nieuwbouw voor jeugdhuis Jakkedoe, de nieuwe stek voor Chiro Oetsjiekoetsjie uit Sint-Eloois-Vijve, de geplande nieuwbouw voor Chiro Waregem Centrum, en zoveel meer. “Toch waren de gebouwen voor mij niet het belangrijkste, maar wel de mensen die actief zijn als vrijwilliger in vele verenigingen. Daarom ben ik ook blij dat het Waregems jeugdwerk geen pannenkoeken meer moet verkopen voor het onderhoud van hun infrastructuur.”

Als schepen was Neirynck direct verantwoordelijk voor de vijf stedelijke basisscholen en de Stedelijke Kunstacademie, maar ook voor de relaties met de vele andere onderwijsinstellingen op het Waregems grondgebied. “Ik ben heel content dat er een goede samenwerking is met alle basisscholen en secundaire scholen in onze grote onderwijsstad. En het is belangrijk dat we een goede samenwerking over alle onderwijsnetten heen, en met de brugfiguren, konden uitbouwen.”

Tientallen speelzones

Neirynck verwijst ook naar de speelzones die hij hielp verwezenlijken. “In alle (deel)gemeenten en wijken verrezen doorheen de jaren tientallen speelzones, waar kinderen uit de buurt zich naar hartenlust kunnen uitleven. Altijd met inspraak van de buurt, en vooral met een luisterend oor naar de jonge gebruikers werd hard werk gemaakt van meer dan 60 grote en minder grote, groene speelruimtes. Ik ben ook heel fier op de warme en groene rustparken die onze begraafplaatsen zijn.”

Neirynck blijft aan de slag als schepen tot en met 30 november 2024. Op 1 december volgend jaar treedt een nieuwe bestuursploeg aan in Waregem. “Ik werd verkozen in 2018 en ga dat engagement uitdoen. Ik wil iedereen van harte bedanken die de voorbije jaren voor mij gestemd heeft.”

Naast huidig burgemeester Kurt Vanryckeghem is schepen Neirynck de tweede van het huidige schepencollege die ermee stopt na de volgende verkiezingen. (JM)