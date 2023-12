Schepen Eva Ryde spreekt voor het eerst na vorming van stadslijst: “Nooit sprake geweest van een eigen lijst”

Met de tweede plaats op de West-Vlaamse N-VA-lijst voor het Vlaams parlement lijkt Eva Ryde (N-VA) de stap te zetten naar de nationale politiek, maar de Ieperse schepen van Welzijn en Financiën sluit een nieuw mandaat in de volgende legislatuur evenmin uit. Voor het eerst reageert ze ook op de geruchten dat de stadslijst van Open Ieper, CD&V en N-VA haar niet zou bevallen.

N-VA maakte zaterdag de lijsten voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024 bekend. Enigszins verrassend is de tweede plaats die Iepers schepen Eva Ryde (39) krijgt op de Vlaamse lijst als running mate van Sander Loones in West-Vlaanderen. In 2019 moest Ryde het nog doen met een onverkiesbare achtste plaats. Aangezien de West-Vlaamse N-VA in 2019 vijf parlementszetels binnenhaalde, is een overstap naar het Vlaamse niveau bijna een zekerheid. “Dat lijkt een verkiesbare plaats, maar je moet altijd de verkiezingen afwachten”, tempert Eva Ryde.

De Brielense was een tijdje werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Ze is sinds 2007 gemeenteraadslid voor N-VA en werd zowel in 2013 als in 2019 verkozen tot schepen in haar stad Ieper. Deze legislatuur is ze voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en is ze bevoegd voor Welzijn, Financiën, Senioren, Onderwijs en Kerkfabrieken.

Nam je zelf het initiatief om op de Vlaamse lijst te staan?

“Die vraag is gesteld of ik het zag zitten om op de lijst te staan en ik heb toegestemd. Zoveel maanden later valt de puzzel op deze manier in elkaar. Het is een hele uitdaging en ook wel een voorrecht om dat te mogen doen. Maar ik zie het wel zitten.”

Waarom heb je ja gezegd toen die vraag kwam?

“Ik ben nu elf jaar schepen en in de domeinen waarin ik actief ben – financiën en welzijn – heb ik toch heel veel zaken tegengekomen die op Vlaams niveau geregeld, besproken en beslist worden. En waarvan ik denk: dat zou toch beter kunnen. Vandaar dat ook de goesting is ontstaan om met die ervaring en die kennis te proberen in Vlaanderen een verschil te maken. Ik vind het ook belangrijk dat streken zoals de Westhoek meer vertegenwoordigd geraken in het parlement. Vaak worden mensen van centrumsteden bovenaan op een lijst geplaatst, maar ik vind het wel goed dat er een goede spreiding is over de hele provincie op onze lijsten.”

“Ik weet dat er geruchten de ronde doen, maar er zit geen haar in de boter tussen Dimitry Soenen en ik”

Is dit dan jouw overstap naar Brussel?

“Als je daarmee bedoelt dat ik lokaal niets meer ga doen, dan is dat te scherp door de bocht. Ik denk dat het een stukje voor zich spreekt dat wanneer je nationaal actief bent, dat je ook lokaal probeert bij te dragen aan het best mogelijke bestuur. Alleen, met een stadslijst te vormen is het niet duidelijk op welke manier dat zal zijn. Er zijn ook veel minder plaatsen om te verdelen. Daar is men nog volop mee bezig en is er eigenlijk nog niets beslist.”

Door jouw afwezigheid op de voorstelling van de stadslijst en de bekendmaking van de naam Team Ieper waren er wel geruchten dat je niet akkoord ging met de stadslijst?

“Wat betreft het al of niet vormen van de stadslijst, heb ik samen met Dimitry (Soenen, schepen voor N-VA, red.) afgesproken dat hij de campagne zou leiden. Ik heb zelf dat voorstel gedaan aan hem, dus is het ook zo gebeurd. Ik weet dat er geruchten de ronde doen dat er een haar in de boter zit tussen ons, maar dat klopt niet. Nooit geweest.”

Er waren ook geruchten dat je een eigen lijst zou vormen voor de volgende verkiezingen.

“Ik heb die geruchten ook vernomen, maar daar is nooit sprake van geweest.”

“Ik kom heel goed overeen met de collega’s van Vooruit. Ik heb ook heel graag met hen samengewerkt. En nog altijd, tot op vandaag werken we goed samen. Dat de bekendmaking van de stadslijst menselijk gezien voor hen een moeilijk moment was, kan ik ten volle begrijpen. Dat doet niets af van de goede samenwerking tot op vandaag en het komende jaar. Ik heb heel veel respect voor hun inzet, kennis en gedrevenheid.”

Hoe groot is de kans dat je de volgende legislatuur nog schepen bent in Ieper?

“Ik heb met Dimitry afgesproken dat ik er alles aan zal doen om te komen tot het sterkst mogelijke bestuur in Ieper, maar welke rol ik daarin zal spelen, moet in overleg gebeuren. Als je met drie partijen op een lijst staat – en waarvan N-VA op vandaag de kleinste van de drie is – zijn er niet zo heel veel plaatsen om toe te wijzen. Daar zijn nog geen beslissingen rond genomen. Veel zal afhangen van de resultaten van de verkiezingen.”

Ik zag dat je al een filmpje postte op Facebook. Is de verkiezingscampagne daarmee afgetrapt?

“Zaterdag was het de goedkeuring van de lijsten en traditioneel is dat de start van de campagne. Ik denk dat het met de eindejaarsperiode nog iets rustiger zal zijn, maar vanaf januari is dat volle bak. Dus de boer opgaan en veel met mensen spreken. En hen overtuigen van het project dat op tafel ligt.”

N-VA speelt jou uit als running mate van Sander Loones. Ken je hem goed?

“Ik ben al twintig jaar actief in N-VA. Ik heb Sander dan uiteraard ook al meerder malen tegengekomen. Hij speelt een belangrijke rol in West-Vlaanderen. Onze vaders kennen elkaar ook.”