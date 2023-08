Schepen De Soete reageert op vrijspraak: “Een regelrechte politieke afrekening”

“Een nachtmerrie die zes jaar duurde, met ernstige gevolgen voor mijn professionele en politieke loopbaan.” Schepen Marleen De Soete van De Haan heeft voor het eerst – en naar haar zeggen meteen ook voor het laatst – on the record gereageerd op haar vrijspraak in het proces rond het onrechtmatig verkrijgen van gegevens uit de mailbox van een gemeenteambtenaar.

Samen met haar raadsman, strafpleiter Bart Herman, heeft Marleen De Soete tekst en uitleg gegeven over wat zij onomwonden al een regelrechte politieke afrekening uit de vorige legislatuur bestempelt. En daarbij moest haar duidelijk een en ander van het hart.

Schepen Marleen Schillewaert-Vercruyce en oud-schepen Kurt Beirens liepen in deze zaak, onder meer rond het hacken van mails, wel een veroordeling op en dat vindt De Soete allesbehalve terecht. “Ik stel mij inderdaad toch heel wat vragen bij wat gebeurde”, vertelt Marleen De Soete. “Opmerkelijk is wel dat aan de basis van dit alles een initiële klacht van een meerderheid in het toenmalig schepencollege ligt.”

Zelfverrijking

“Schepenen Rudy Cattrysse, die in de zaak niet werd vervolgd, schepenen Beirens, Schillewaert en ikzelf hebben tijdens de vorige legislatuur een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend rond vermoedelijke belangenvermenging in het dossier van de heraanleg van de Grotestraat. Wij vonden namelijk dat er bepaalde personen zich aan zelfverrijking bezondigden. Er werd gezocht naar bewijzen, onder meer in het mailverkeer van een betrokken ambtenaar. En daar werden Kurt Beirens en Marleen Schillewaert op gepakt, terwijl zij alleen hun verantwoordelijkheid als bestuurders wilden nemen door het aankaarten van deze malversaties.”

Strafbare feiten

“Maar wat bleek? Uit onze klacht vond het parket dat er daarbij strafbare feiten zijn gepleegd en de bal ging aan het rollen. Sommigen, en wie het schoentje past trekke het aan, zijn dan heel ver gegaan in hun poging om politiek met me af te rekenen en valse verklaringen werden daarbij niet geschuwd. Zo zou ik aanwezig geweest zijn bij de hacking en me schuldig hebben gemaakt aan zogenaamde heling, terwijl ik duidelijk kon bewijzen dat ik mij op dat ogenblik bij een cliënt in de gevangenis van Brugge bevond. En het vreemde van alles is dat er wat betreft onze oorspronkelijke klacht over de belangenvermenging nog geen enkele onderzoeksdaad is verricht”, zegt de schepen.

Emotionele periode

Voor Marleen De Soete komt met de vrijspraak een einde aan een heftige periode, vertelt ze. “Ik heb verschillende keren gedacht om de handschoen in de ring te gooien. Ik heb niet bepaald een gemakkelijke jeugd gehad. Intensief sporten heeft mij toen door de slechte dagen geholpen en mij mentaal sterk gemaakt. Dat kwam in deze lange periode van pas, geef ik toe. Ook voor mijn gezin en mijn familie was dit hard om mee te maken. Velen denken: waar rook is, is vuur. Deze toestand was niet alleen nefast op professioneel vlak – ik ben advocaat -, maar ook voor mijn politieke loopbaan. Ik ben opgelucht dat ik dit nu achter mij kan laten”, besluit de schepen. (Dany Van Loo)