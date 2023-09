Sanne Vantomme wordt lijsttrekker van N-VA in Wervik

Sanne Vantomme (49) wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar de lijsttrekker van N-VA in Wervik. Momenteel is hij fractieleider en partijvoorzitter. De ambulante fruit- en groentenhandelaar zetelt al maar liefst 28 (!) jaar in de gemeenteraad. Niemand doet momenteel beter.

“We gaan voor een volledige lijst met dus 25 kandidaten”, zegt Sanne. “We willen ook verjonging en kandidaten die alle leeftijden en lagen van de bevolking vertegenwoordigen. Jari Denorme en ikzelf zijn gemandateerd om besprekingen met kandidaten te voeren.”

“De tweede plaats moet sowieso een vrouw zijn en dat staan nog open. Ook de plaats van lijstduwer. Jari Denorme zal een prominente rol spelen. Het is de bedoeling dat hij net zoals de vorige keer op de derde plaats staat, maar dat moet door het partijbestuur nog worden bestendigd.”

Opnieuw mee besturen

Gastspreker vrijdagavond was Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele die ondanks zijn aanwezigheid in De Afspraak toch nog zijn partijgenoten vervoegde. Opmerkelijk was de delegatie van het Vlaams Belang. Iedereen was welkom.

N-VA telt momenteel in de gemeenteraad drie zetels en zetelt in de oppositie. Het is alvast de ambitie om terug mee te besturen. “Er wordt te weinig geluisterd naar de bevolking”, aldus de steeds goedlachse lijsttrekker die voor de jarenlang steun zijn echtgenote Katrien Forrez verrastte met een mooie bloemenruiker.