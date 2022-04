Sandy Evrard is 20 jaar burgemeestervan Mesen: “Nog tot 2030, behalve bij fusie”

Toeval of niet, maar net op het moment dat hij met het nieuwe uitkijkpunt op de kerk weer een paradepaardje voor Mesen mag openen, viert Sandy Evrard (53) twintig jaar burgemeesterschap. In die tijd leerde hij relativeren en in dialoog gaan. “Met roepen en tieren los je niets op”, aldus Evrard, die zeker nog burgemeester wil blijven tot 2030.

Sandy Evrard (53) trad op 1 april 2002 in de voetsporen van zijn goede vriend en burgemeester Jean Liefooghe. Precies twintig jaar later mag hij bovenin de Sint-Niklaaskerk het lint doorknippen van het nieuwe uitkijkpunt van Horizon 2025. “Op zaterdag 2 april is het de jumelage met Lede en op zondag 3 april komen de kinderen en kleinkinderen eten, dus het wordt een gezellig druk weekend”, zegt Sandy Evrard. “De drukte en vergaderingen van voor corona zijn stilaan aan het terugkeren. Dat is wel goed.”

Opmaak nieuw RUP

Tien jaar geleden vertelde hij in deze krant dat hij nog negen jaar nodig had om alles te realiseren wat hij wilde. “Dat is gelukt, maar natuurlijk komen er in de loop der jaren nieuwe dingen bij die je wil realiseren. Nu heb ik nog eens een jaar of zeven nodig om dat te doen. Een van de grootste uitdagingen is om nieuwe mensen aan te trekken zodat we als stad wat meer financiële slagkracht hebben. Daarvoor zijn we bezig met de opmaak van een nieuw RUP.”

Als er één dossier is dat hem de afgelopen jaren grijze haren heeft bezorgd, dan is het wel de verkeerssituatie in de Komenstraat. “Door het debat aan te gaan zijn we een stap verder geraakt. Het is niet wat we echt wilden, eenrichtingsverkeer, maar hadden we niets gedaan dan zou er niets gebeurd zijn. Of de ruzie met de burgemeester van Heuvelland is bijgelegd? Ruzie is een groot woord. Het is niet zoals Will Smith die tijdens de Oscaruitreiking de presentator een draai rond zijn oren geeft. We zijn geciviliseerde mensen die een zwaar meningsverschil hadden. Dat is politiek. We zijn misschien allebei niet mals geweest voor elkaar, maar ondertussen is de strijdbijl begraven. Mocht ik morgen Wieland tegenkomen dan kunnen wij gerust samen een pintje drinken.”

“Met te tieren en te roepen los je niks op. Ik heb dat ook gaandeweg moeten leren. In alle partijen behalve Vlaams Belang heb ik vrienden gemaakt, maar dan nog kan je in aanvaring komen met mensen. Bart Tommelein is bijvoorbeeld een boezemvriend, maar enkele jaren geleden hebben we eens een serieus meningsverschil gehad, maar dat hebben we ook achter ons kunnen laten. Ik heb ook een bredere visie op de politiek. Ideeën van andere partijen zijn soms niet slecht. Bijvoorbeeld alles wat met milieu te maken heeft. Twintig jaar geleden lag ik daar minder wakker van.”

Bijna is Sandy Evrard de langst zetelende burgemeester van Mesen. Nog een jaartje en hij haalt Roger Lambelin in die burgemeester was van 1959 tot 1980. “Ik heb het gevoel dat er al veel collega’s zijn die durven bellen naar mij om iets te vragen. In het politiecollege wordt er ook niet meer denigrerend gedaan over het feit dat Mesen een kleine stad is. Er wordt geluisterd. Iedereen wordt op gelijke voet gesteld. Soms kan ik een dossier die muurvast zit deblokkeren door nieuwe voorstellen te doen of dankzij het netwerk dat ik ondertussen opgebouwd heb. Als ik morgen info moet krijgen vanuit een kabinet dan weet ik wie ik moet spreken.”

Extra legislatuur

Sandy Evrard zegt dat hij er nog één legislatuur wil bijdoen na deze. “In 2024 doe ik zeker nog mee als lijsttrekker. Dan zal ik de Mesense politiek verlaten, behalve als er op dat moment een fusie zou moeten komen. Dat is ook de afspraak die ik gemaakt heb met mijn vrouw. Dan kan je als kapitein het schip niet verlaten.”