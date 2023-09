Sander Loones en bevoegde schepen over klacht wegens bouwovertreding in Koksijde: “Het is geen assisenzaak, hé”

N-VA-gemeenteraadslid en federaal parlementslid Sander Loones viel uit de lucht, toen hij in juni vernam dat er een klacht wegens een bouwovertreding tegen hem was ingediend. Hij stapte meteen naar de bevoegde diensten, maar de klacht haalde de nationale media en Loones kreeg het hard te verduren. Vandaag geeft hij toe dat hij een andere aanpak had moeten volgen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Dawyndt stelt dat er niet gebouwd werd volgens de instructies van de vergunning. Beiden betreuren echter dat de kwestie zo wordt opgeblazen: “Het is geen assisenzaak, hé.”

Sander Loones benadrukt hoe complex de situatie is: “Het is inderdaad een eerder ingewikkelde kwestie, gelet op het bijzondere statuut van het perceel. Onze woning ligt in VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt, red.), maar het is volgens de officiële plannen van de overheid geen biologisch waardevol gebied. Dat betekent dat er wel degelijk zaken kunnen veranderen en vergund kunnen worden. Daarbij geldt dan een specifieke procedure.”

Altijd gras

“Acht jaar geleden hebben we onze woning verbouwd. De werken zijn toen uitgevoerd zoals dit in de bouwvergunning stond en in lijn met alle informatie die we van de bevoegde diensten kregen. Volgens de klacht zou ik toen schade hebben aangebracht aan waardevol natuurgebied omdat ik gras heb aangelegd. Maar dat is helemaal niet zo.”

“In de media werd zelfs geschreven dat waardevol natuurgebied moest wijken voor een tuin. Het was al een grastuin letterlijk voordat ik geboren was. Toen was het gras, vandaag is het nog altijd gras. Meer nog, in de officiële plannen van de overheid staat zelfs dat onze tuin geen bijzonder biologisch waardevol gebied is. Het is een grastuin.”

“Ook werd in de media de indruk gewekt dat onze tuin vol ligt met verharding. Ze schreven dat er een ‘tuinpaviljoen’ werd gebouwd. Terwijl er een serre staat.”

Al aan de schandpaal

“Nu, ik had inderdaad een andere aanpak en procedure moeten volgen. Daarom heb ik ook direct contact opgenomen met de bevoegde diensten. Ik heb die klacht dus niet laten liggen, maar heb actieve stappen gezet om de zaak te remediëren. En natuurlijk zal ik de correcte eindbeslissing respecteren. Vandaag is echter zelfs nog geen bestuurlijke procedure opgestart, en is er dus nog geen finale beslissing, maar toch werd ik door bepaalde mediakanalen al publiekelijk aan de schandpaal genageld.”

“Er doen trouwens nog meer foute verhalen de ronde. Neen, ons huis is geen nieuwbouw, het is een vergunde verbouwing. Neen, ons huis ligt niet in door het Duinendecreet beschermd gebied. Integendeel, het wordt officieel zelfs niet als bijzonder waardevol gekwalificeerd. En ook het verhaal dat ik zonder vergunningen hoge bomen zou hebben gekapt, is niet juist.”

Vaste klant

Dirk Dawyndt, Open Vld-schepen van Ruimtelijke Ordening, bevestigt dat hij de kwestie samen met Loones heeft besproken: “Enkele weken geleden was er inderdaad een melding van een bouwinbreuk. Die klacht kwam van een man die regelmatig zulke klachten indient. Hij zal gedacht hebben: ‘Nu is het de beurt aan Sander Loones, want die heeft nu zelf naast de pot gepist!’”

“Ik heb de bouwvergunning zelf opnieuw onder de loep genomen en het is een feit dat er niet is gebouwd volgens de instructies van de vergunning. Sander had kunnen toegeven dat hij zich had vergist en had eventueel een regularisatieaanvraag kunnen indienen. Als gemeente moeten wij in dat geval advies vragen aan Natuur en Bos, hoewel het kan zijn dat die negatief advies geeft en een proces-verbaal opmaakt. Maar dan nog is het mogelijk om in beroep te gaan. Het is echter jammer dat deze kwestie zo wordt opgeblazen, terwijl een oplossing altijd bespreekbaar is. Uiteindelijk is dit geen assisenzaak, hé.”

Politieke redenen

Loones zegt dat hij de regelgeving zal volgen, maar herinnert aan de feiten: “Waar toen gras lag, ligt nog altijd gras. En er staat een serre. Maar wat De Standaard daarvan allemaal heeft gemaakt… Ik heb toch de indruk dat bij die krant ook politieke redenen spelen. Blijkbaar doe ik de regering-De Croo te veel pijn in het parlement. En blijkbaar vinden sommigen dat niet zo prettig.”

(MVQ)