Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst in Zonnebeke voldoet niet aan de eisen: #TEAM8980 vaardigt één vrouw te veel af

Het lijkt haast onmogelijk en toch gebeurde het: #TEAM8980 vaardigde vier vrouwen af in het bijzonder comité voor de sociale dienst en dat is er – minstens – eentje te veel.

“Op basis van het aantal raadsleden telt het bijzonder comité voor de sociale dienst in Zonnebeke zes leden. Afhankelijk van hoeveel zetels elke lijst heeft in de gemeenteraad, wordt het aantal leden van het bijzonder comité dat elke lijst toekomt verdeeld over de lijsten”, stelt toekomstig burgemeester Koen Meersseman (#TEAM8980). “Voor #TEAM8980 betekent dit dat de fractie vier leden mag aanstellen. N-VA en Voor Zonnebeke mogen elk één lid aanstellen. #TEAM8980 stelde drie leden aan voor de volledige legislatuur van zes jaar en twee leden die elk een mandaat van drie jaar zouden opnemen.”

Niet conform het decreet

Een nauwkeurige lezing van de voorwaarden leidde er echter toe dat één en ander opnieuw bekeken moet worden. De decreetgever eist namelijk dat er per fractie minstens één lid van het andere geslacht is. Een voordrachtsakte met vier vrouwelijke leden gedurende de eerste drie jaar is bijgevolg juridisch niet ontvankelijk. Wanneer slechts één kandidaat aangesteld wordt per fractie, kan er vrij gekozen worden. Er zijn geen voorwaarden voor het geslacht van de voorzitter van het BCSD.

“Gelet echter op een ander artikel van het decreet dat stelt dat er slechts één voordrachtsakte aan de gemeenteraad voorgelegd mag worden, moet de niet ontvankelijke akte toch voorgelegd worden. De gemeenteraad kan niet anders dan vaststellen dat de voordrachtsakte niet voldoet aan de eisen van de decreetgever, waarna de akte officieel onontvankelijk verklaard wordt. Een nieuwe akte, waar nu wel voldaan is aan het decreet – waar met andere woorden drie vrouwen en één man afgevaardigd worden – zal in een volgende gemeenteraad voorgesteld worden. Het nieuwe BCSD kan bijgevolg pas aantreden wanneer de leden conform de voorwaarden zijn aangesteld”, aldus Koen Meersseman. “De leden die door #TEAM8980 afgevaardigd worden naar het BCSD zijn Evelien D’Hellem, Xena Goddeeris en Evy Deronne voor de volledige periode van zes jaar. Philippe Rassalle zal starten in het BCSD en An Denorme zal opvolgen. Het gaat dus om een wissel tussen Ann en Philippe, want het decreet laat absurd genoeg voorlopig wel toe dat na de installatievergadering de fractie vier mensen van hetzelfde geslacht kan voorstellen zolang er in de volledige raad van elk geslacht iemand is.”